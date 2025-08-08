Google Gemini vám nyní vytvoří ilustrovanou knížku. Výsledek vypadá až překvapivě dobře Hlavní stránka Zprávičky Google přidává do aplikace Gemini funkci Storybooks pro tvorbu ilustrovaných knih Aplikace vygeneruje 10stránkovou knihu s ilustracemi a zvukovou naracemi Funkce je dostupná globálně včetně češtiny na mobilu i desktopu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Google rozšiřuje možnosti své AI aplikace Gemini o funkci, která zaujme především rodiče malých dětí a kreativní uživatele. Nová funkce Storybooks dokáže na základě textového zadání vytvořit kompletní ilustrovanou knihu včetně zvukové narace. Novinka je již nyní dostupná i v češtině, a to jak v mobilní aplikaci, tak ve webové aplikaci pro počítače. Jak funguje vytváření příběhů Stačí Gemini popsat jakýkoliv příběh, který si dokážete představit, a aplikace vygeneruje unikátní 10stránkovou knihu s vlastními ilustracemi a zvukovým doprovodem. Pro personalizaci můžete nahrát vlastní fotografie nebo soubory, ze kterých bude Gemini při tvorbě vycházet. Aplikace nabízí širokou škálu vizuálních stylů – od pixel artu přes komiksy až po napodobeniny háčkovaných výtvorů nebo claymation animací. K dispozici jsou dokonce omalovánky, které si děti mohou následně vytisknout a vybarvit. Celá funkce podporuje více než 45 jazyků, včetně češtiny. My si s pomocí Gemini během pár minut vygenerovali krátkou knihu pro fiktivního Martina, který se odstěhoval od rodičů a musí se naučit samostatnosti. Skutečný vysokoškolák by se tomu asi jen zasmál, ale pokud bych měl hodnotit čistou práci AI, udělil bych jí palec nahoru. Anime styl se povedl, zakomponování další fiktivní postavy mě příjemně překvapilo, určitou motivační povahu knížka měla a chyby jsem nezaznamenal. Fráze „Dospělost nebyla strašidelný drak“ je sice poněkud zvláštní, avšak nelze ji označit za přímo nesmyslnou. Praktické využití v běžném životě Sám Google prezentuje několik konkrétních scénářů využití. Rodiče mohou pomocí příběhů vysvětlit dětem složitá témata – například jak funguje sluneční soustava nebo proč je důležité být hodný na mladšího sourozence. Zajímavou možností je nahrát dětskou kresbu, kterou Gemini přemění na ilustrovaný příběh. Funkce umí také zpracovat fotografie z rodinných výletů a vytvořit z nich personalizovaný příběh. Rodina tak může mít z dovolené v Paříži nejen album fotek, ale i vlastní ilustrovanou knihu dobrodružství. Pro koho má funkce skutečný smysl Storybooks najdou největší uplatnění u rodičů předškolních dětí, kteří hledají způsob, jak svým potomkům jednoduše vysvětlit různá témata nebo je zabavit originálním příběhem. Funkce může být užitečná také učitelům v mateřských či základních školách pro přípravu výukových materiálů. Pro běžné uživatele bez dětí půjde spíše o jednorázovou zajímavost než o funkci, kterou by využívali pravidelně. Kvalita generovaných ilustrací a příběhů odpovídá současným možnostem AI – výsledky jsou použitelné, ale nenahradí profesionální ilustrátory ani spisovatele dětských knih. Limity a praktické poznámky Každá vygenerovaná kniha má pevně daných 10 stránek, což může být pro některé příběhy málo, pro jiné zbytečně moc. Kvalita ilustrací závisí na zvoleném stylu – některé vypadají lépe než jiné. Funkce je dostupná zdarma v základní verzi Gemini, ale počet generování může být omezen. Pro přístup stačí mít aplikaci Gemini v telefonu nebo používat webovou verzi na počítači. V obou případech funguje plná podpora češtiny, včetně českých textů v knize i případné narace. Vyzkoušeli jste už vytváření příběhů v Gemini? Jak se vám funkce líbí? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.