Gemini přinese opravdového AI asistenta. Bude se učit z vašich návyků a hlídat za vás e-maily i schůzky Hlavní stránka Zprávičky V beta verzi aplikace Gemini se objevil AI agent Gemini Spark, který má sloužit jako pomocník pro každodenní úkoly Agent se má učit z chování uživatele a čerpat data z propojených aplikací, historie chatů, navštěvovaných webů i polohy Oficiální představení se očekává na konferenci Google I/O 2026, která odstartuje v úterý 19. května Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Velké technologické firmy se pomalu, ale jistě posouvají od pasivních chatbotů k aktivním asistentům, kteří za uživatele dovedou skutečně něco udělat. Zatímco Anthropic nabízí nástroj Cowork a OpenAI rozvíjí svou platformu Agent, Google si do rukávu schoval vlastní eso. Krátce před zahájením vývojářské konference I/O 2026 uniklo, jak bude vypadat jeho odpověď v rámci ekosystému Gemini. Gemini Spark jako asistent, který je vám neustále při ruce Co všechno bude Gemini Spark umět? Důležitou roli sehrají dovednosti A co soukromí? Oficiálně (možná) už příští týden Gemini Spark jako asistent, který je vám neustále při ruce Podrobnosti o Gemini Spark přišly z více zdrojů najednou. Na platformě X se od různých uživatelů objevily snímky obrazovky, které přibližují, čeho bude AI agent schopen, a s dalšími podrobnostmi přišel třeba server 9to5Google (ten uvádí, že na novinku narazil v beta verzi aplikace Google s číslem 17.23). Spark se má v aplikaci usadit jako samostatná sekce v navigačním menu, přičemž po jejím otevření se zobrazí dvě záložky – jedna pro klasický chat a druhá pro samotného agenta. Z uniklých screenshotů vyplývá, že si budete moci nastavit jednorázové úkoly, nebo si naplánovat ty opakující, které se budou spouštět v konkrétně určených časech. Sám Google novinku popisuje jako asistenta, jenž je k dispozici „24 hodin denně, 7 dní v týdnu“. Co všechno bude Gemini Spark umět? Google v uniklém uvítacím průvodci uvádí konkrétní příklady činností, s nimiž má Spark uživatelům pomáhat. Patří mezi ně třeba úklid e-mailové schránky – agent by měl umět shrnovat či archivovat newslettery nebo se sám odhlásit z otravných reklamních rozesílek. Před důležitými schůzkami by zase měl být schopen vygenerovat stručný přehled relevantních informací, aby se uživatel mohl rychle zorientovat. Třetím zmíněným scénářem je personalizovaný souhrn novinek ze světa, který se zaměří na témata, jež daného člověka zajímají, a bude sledovat jejich vývoj v čase. Gemini Spark 👀 pic.twitter.com/2kuFoHXEol— Fandu (@mrfanduuuuu) May 14, 2026 Aby toho byl Spark schopen, musí o uživateli vědět prakticky všechno. Čerpat proto bude z propojených aplikací, vytvořených dovedností, historie chatů, naplánovaných úloh, webů, kam je uživatel přihlášený, funkce Personal Intelligence, polohy a dalších zdrojů dat – sáhne tedy i do míst, kam se Gemini zatím podívat nemohlo. Důležitou roli sehrají dovednosti Jednou z nejzajímavějších věcí, které se v souvislosti se Sparkem zatím vynořily, je systém takzvaných dovedností (Skills). Fungovat by mohly na podobném principu jako Projects v Claudovi – uživatel si může nadefinovat sadu instrukcí pro opakující se úkoly, do nichž pak skrze prompt vkládá jen měnící se proměnné. Server TestingCatalog upozorňuje na to, že dovednosti se zatím dají vytvářet pouze kopírováním textu, import souborů ve formátu Markdown, který je pro tyto účely populární, zatím Google nepřipravuje. Vedle dovedností by měl Spark zvládat vícekrokové úlohy napříč aplikacemi a kombinovat informace z různých zdrojů. Zatím se na uniklých snímcích objevují především služby Google Workspace, ale není vyloučena ani podpora aplikací třetích stran. TestingCatalog také poznamenává, že by Spark mohl rovněž ovládat prohlížeč Chrome v režimu agenta a pracovat se soubory uloženými na zařízení uživatele. Plnohodnotné ovládání celého počítače, jaké nabízí konkurenční Claude Cowork od Anthropicu nebo OpenClaw, ale v nabídce při uvedení nebude. A co soukromí? Google v doprovodných textech otevřeně přiznává, že je Gemini Spark experimentální a nemělo by se k němu přistupovat bez ostražitosti. Asistent sice má před citlivými akcemi žádat o svolení, ale tvůrci si zároveň pojišťují svá zadní vrátka prohlášením, že může v určitých situacích sdílet informace nebo i provádět nákupy bez explicitního potvrzení uživatele. Současně se varuje před tím, aby se na Spark uživatelé obraceli se žádostmi o finanční, zdravotní či právní rady. Při své práci má agent ukládat data ze vzdáleného prohlížeče včetně přihlašovacích údajů, aby nemusel relace pokaždé navazovat znovu. Vše se dá podle Googlu vymazat či vypnout v nastavení, kde rovněž bude k dispozici i správa propojených aplikací a aktivity Gemini. Oficiálně (možná) už příští týden Spark se právě nyní postupně objevuje vybrané hrstce testerů, kteří se o své poznatky podělili on-line. Veřejná beta verze by podle všeho měla dorazit kolem hlavní prezentace na Google I/O 2026, která proběhne již 19. května. Předchůdce v podobě Gemini Agenta byl dostupný výhradně předplatitelům prémiového tarifu Google AI Ultra, ovšem podle spekulací by Google chtěl novinku zpřístupnit širší skupině uživatelů skrze údajně chystaný tarif AI Ultra Lite. Cenově bude pozicován mezi AI Ultra a AI Pro, mezi nimiž je v současné době několikatisícová propast. Oficiální potvrzení ale chybí, a tak vše berte s rezervou. Otázkou zůstává, jak to bude s dostupností agenta v Česku. U dosavadních pokročilých funkcí Gemini se totiž několikrát stalo, že na náš trh dorazily s několikaměsíčním zpožděním. Svěřili byste AI agentovi přístup ke svým e-mailům a soukromým datům? Zdroje: 9to5Google, Android Authority, TestingCatalog 