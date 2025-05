Umělá inteligence sama ovládá telefon. Google předvedl, co bude umět Gemini

Na vývojářské konferenci I/O se společnost Google pochlubila dalšími pokroky ve vývoji plnohodnotného osobního asistenta. Experiment zvaný Project Astra, který spadá pod AI soubor Gemini, nyní zahrnuje ještě více funkcí než dříve. V budoucnu by mohla umělá inteligence ovládat chytrý telefon každého z nás pouze na základě našich hlasových pokynů.

AI prochází PDF dokument i YouTube

Google nové schopnosti Projectu Astra předvedl v krátké video ukázce s mladíkem opravujícím kolo. Umělou inteligenci nejprve požádal, aby na internetu vyhledala příslušný uživatelský manuál. Jakmile jej obdržel a otevřel, poručil, aby AI v dokumentu nalezla sekci věnovanou brzdám. Virtuální asistent, který nesl podobu relativně malého kolečka umístěného po levém okraji obrazovky, sám navigoval PDF souborem, než došel na odpovídající stránku. Na obrazovce přitom byly znázorněny pomyslné dotyky.

O chvíli později byla umělá inteligence požádána o vyhledání YouTube videa. Virtuální asistent sám otevřel aplikaci pomocí ikony umístěné na ploše, našel video a spustil jej.

Vyřizování telefonátů či vyhledávání v e-mailu

Project Astra toho umí mnohem více. V ukázce také Google ukázal, že umělá inteligence zvládne sama zavolat do nejbližšího cyklistického obchodu a zeptat se, zda mají k dispozici napínací šroub. Mladík byl během tohoto procesu schopen s AI nadále diskutovat o manuálu, a když si najednou na hovor vzpomněl a zeptal se na detaily, obdržel odpověď, že v obchodě potřebnou součástku skutečně mohou nabídnout.

Znamená to tedy, že Project Astra dovede vykonávat za uživatele více úkonů současně, aniž by se vzájemně narušovaly. To může drasticky změnit způsob, jakým přistupujeme ke každodenním úkonům.

Zdroj: YouTube