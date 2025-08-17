TOPlist

Google Gemini si automaticky zapamatuje detaily z předchozích konverzací. Lépe vám tak přizpůsobí odpovědi

  • Google Gemini získává schopnost pamatovat si informace z předchozích konverzací
  • Funkce bude ve výchozím nastavení zapnutá, ale uživatelé ji mohou kdykoliv vypnout
  • V Česku zatím novinka dostupná není, postupně se rozšíří do více zemí

Adam Kurfürst
17.8.2025 16:00
Google představil zásadní vylepšení svého AI asistenta Gemini, které mu umožňuje učit se z předchozích konverzací a poskytovat tak mnohem relevantnější odpovědi. Novinka má z Gemini udělat skutečného digitálního partnera, který si pamatuje vaše preference, zájmy a důležité detaily, o kterých jste v minulosti mluvili. Funkce se postupně zavádí pro model Gemini 2.5 Pro, později dorazí i na rychlejší 2.5 Flash.

Jak funguje nová paměť Gemini

Když je funkce personalizovaného kontextu zapnutá (což v základním nastavení bude), Gemini si automaticky zapamatuje klíčové informace a preference, které během chatů sdílíte. Systém pak tyto údaje využívá k vytváření přirozenějších a relevantnějších odpovědí, které zohledňují váš kontext. Místo generických odpovědí tak dostáváte personalizované rady šité na míru vašim potřebám a zájmům.

google gemini personal context aktualizace

Praktické příklady využití v každodenním životě

Google uvádí několik konkrétních scénářů, kdy může nová funkce výrazně zlepšit uživatelskou zkušenost. Pokud jste například v minulosti diskutovali o svých oblíbených komiksových hrdinech a jejich schopnostech, Gemini vám při žádosti o návrh narozeninové párty může doporučit oslavu tematicky zaměřenou na vašeho oblíbeného superhrdinu, včetně tematického jídla a fotokoutku s rekvizitami.

Další příklad se týká doporučování knih. Když jste dříve požádali Gemini o shrnutí populárních non-fiction titulů z BookToku, při dalším dotazu na knižní tip vám AI navrhne díla s podobnou tematikou. Dokonce může poskytnout i oblíbené citáty vhodné pro sdílení na sociálních sítích.

Útočníci mohli ovládnout asistenta Google Gemini jednou pozvánkou. Oběti pak mohli třeba otevřít okno Adam Kurfürst Zprávičky

Pro tvůrce obsahu může být užitečný třetí scénář. Pokud jste s Gemini brainstormovali nápady pro YouTube kanál zaměřený na japonskou kulturu, při žádosti o nové obsahové nápady vám může navrhnout konkrétní formát videa, například sérii „Poprvé zkouším…“, kde natáčíte své první zkušenosti s japonským jídlem, tradičními řemesly jako origami nebo čajovým obřadem.

Dostupnost a technické detaily

Funkce se začíná postupně zavádět od tohoto týdne, zatím pouze ve vybraných zemích. V Česku bohužel zatím dostupná není a Google neupřesnil, kdy se k nám novinka dostane. Personalizované konverzace budou nejprve k dispozici při používání modelu 2.5 Pro, v následujících týdnech se rozšíří i na model 2.5 Flash a do dalších zemí.

Pokud chcete probrat něco, co si Gemini nemá pamatovat, můžete zahájit dočasný chat (tato novinka dorazila v rámci stejné aktualizace, znát ji už můžete třeba z ChatGPT). Jednotlivé konverzace lze také mazat prostřednictvím panelu pro správu aktivity v aplikacích s Gemini, čímž zabráníte jejich využití pro personalizaci.

Otázkou zůstává, jak rychle se novinka dostane do České republiky a zda bude podporovat i český jazyk v plném rozsahu. V zemích Evropského hospodářského prostoru totiž zatím vůbec dostupná není.

Uvítali byste možnost, aby si Gemini pamatovalo vaše preference?

Zdroje: Google (1, 2)

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

