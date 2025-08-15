Máte Android? Google právě spustil nový vzhled Gemini, animace vypadá krásně Hlavní stránka Zprávičky Google začíná nasazovat nový design překrytí Gemini s kulatějšími tvary a živější animací Místo vysunutí zdola se panel objevuje jako kruh, který se rozbalí do pilulky Změna je zatím dostupná jen omezenému počtu uživatelů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Google opět experimentuje s designem své umělé inteligence. Dosud se Gemini panel vysouval zdola jako hotový obdélník se zaoblenými rohy. Teď se místo toho nejdřív objeví malý kruh těsně nad navigační lištou, který se plynule rozbalí do tvaru pilulky přes celou šířku displeje. Je to takový ten „bouncy“ efekt, který znáte třeba z Material You animací. Kulatější, veselejší, ale pořád ten samý Gemini Funkčně se nic nemění. Vlevo máte pořád tlačítko plus pro přidání souborů, uprostřed tlačítko „zeptat se Gemini“, vpravo mikrofon a Gemini Live. Nahoře je posuvník pro otevření plné aplikace. Zůstává i charakteristická čtyřbarevná záře v barvách Google – červená, žlutá, zelená a modrá. Anyone else notice the redesign? byu/Disastrous_Box1177 inBard Zajímavé je, že i tlačítko „Sdílet obrazovku s Live“ dostalo zaoblenější podobu ve tvaru pilulky. Google evidentně sjednocuje design napříč celým rozhraním. Je tu ale jeden háček – nový design je hodně podobný Circle to Search. Oba mají teď zaoblené tvary a podobnou animaci. Pro někoho to může být matoucí, zvlášť když obě funkce spouštíte podobným gestem. Kdy to dostanete? Klasicky – postupně Jak je u Googlu zvykem, zavádění probíhá postupně. První uživatelé změnu hlásí od včerejška, někteří ji mají už pár dní. Nejde o A/B test, ale o klasické postupné nasazování. Pokud patříte mezi nedočkavce, můžete zkusit vymazat cache aplikace Google, ale není to zaručený recept. Gemini Live umí teď pracovat s Google Keep, Mapami i Úkoly v reálném čase! Takhle to vypadá Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Je to mimochodem už třetí redesign Gemini za poslední rok. V lednu Google změnil vysokou obdélníkovou kartu na současný nižší design, teď přichází s kulatějšími tvary. Vypadá to, že si v Mountain View pořád nejsou jistí, jak má jejich AI asistent vlastně vypadat. Jak se vám líbí nový vzhled Gemini? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google redesign Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.