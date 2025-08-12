Gemini Live umí teď pracovat s Google Keep, Mapami i Úkoly v reálném čase! Takhle to vypadá Hlavní stránka Zprávičky Gemini Live konečně umí pracovat s Google Keep, Kalendářem, Úkoly a Mapami v reálném čase Funkce se rozjíždí po více než dvou měsících postupného nasazování od červnového startu Integrace funguje na Androidu i iOS, pro bezplatné i placené plány Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Po měsících čekání a postupného rozjezdu je to tady. Gemini Live, hlasový asistent od Googlu, konečně zvládá to, co sliboval už na vývojářské konferenci I/O 2025 v květnu – přímou integraci s produktivními aplikacemi. Zatímco dříve uměl jen odpovídat na obecné dotazy, teď si poradí s vytvářením poznámek v Keep, úkolů v aplikaci Úkoly nebo událostí v Kalendáři. Celé to začalo koncem června, kdy se funkce objevila u hrstky vyvolených. Jenže Google si dal načas – dokonce i když v polovině července oznámil první Gemini Drop s balíkem novinek, integrace pořád nebyla široce dostupná. Teprve v posledních dnech se situace změnila a funkce se masivně rozjíždí napříč uživateli. Co všechno teď Gemini Live zvládne Představte si, že jedete autem a chcete si něco poznamenat. Stačí říct „Zapiš do Keep, že mám koupit mléko“ a hotovo. Nebo plánujete schůzku? „Vytvoř událost v kalendáři na příští úterý v 10 hodin“ a Gemini Live to zařídí. Funguje to i obecněji – když se zeptáte „mám dnes nějaké připomínky?“, asistent prohledá vaše Úkoly a odpoví. Zajímavá je implementace Google Map. Můžete se zeptat na detaily o místech ve vašem okolí, třeba kde je nejbližší benzínka. Co ale Gemini Live záměrně neumí, je přístup k vašim uloženým místům a soukromým seznamům v Mapách. Jak poznáte, že integrace funguje Když Gemini Live komunikuje s některou z aplikací, uvidíte to hned. Nad ovládacími prvky se objeví ikona s názvem aplikace, kolem které běží známá kruhová animace načítání. Po dokončení akce, třeba vytvoření poznámky, se zobrazí potvrzení „Poznámka vytvořena“ s užitečným tlačítkem „Zpět“ pro případ, že byste si to rozmysleli. Mimochodem, integrace funguje i při sdílení obrazovky nebo videa. Jak funkci zapnout a kde funguje Aktivace je jednoduchá. V nastavení Gemini najdete v menu účtu sekci Aplikace, kde stačí zapnout přepínač Google Workspace. Tím povolíte integraci s Keep, Kalendářem a Úkoly. Přepínač pro Google Mapy najdete obvykle níže na stejné stránce. Dobrou zprávou je, že funkce je dostupná zdarma i pro platící uživatele (Google AI Pro/Ultra). Funguje na Androidu (stabilní i beta verze aplikace Google) a také na iOS. Na zařízeních Samsung navíc Gemini Live umí pracovat i s firemními aplikacemi – Samsung Kalendářem, Poznámkami a Připomínkami. V době psaní článku jsem bohužel neměl k integraci přístup. Jakmile se to změní, článek bude aktualizován se snímky obrazovky v češtině. Už vám funguje integrace aplikací s Gemini Live? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Gemini Live Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.