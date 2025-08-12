TOPlist

Gemini Live umí teď pracovat s Google Keep, Mapami i Úkoly v reálném čase! Takhle to vypadá

  • Gemini Live konečně umí pracovat s Google Keep, Kalendářem, Úkoly a Mapami v reálném čase
  • Funkce se rozjíždí po více než dvou měsících postupného nasazování od červnového startu
  • Integrace funguje na Androidu i iOS, pro bezplatné i placené plány

Jakub Kárník
12.8.2025 06:00
Ikona komentáře 0
Gemini live

Po měsících čekání a postupného rozjezdu je to tady. Gemini Live, hlasový asistent od Googlu, konečně zvládá to, co sliboval už na vývojářské konferenci I/O 2025 v květnu – přímou integraci s produktivními aplikacemi. Zatímco dříve uměl jen odpovídat na obecné dotazy, teď si poradí s vytvářením poznámek v Keep, úkolů v aplikaci Úkoly nebo událostí v Kalendáři.

Celé to začalo koncem června, kdy se funkce objevila u hrstky vyvolených. Jenže Google si dal načas – dokonce i když v polovině července oznámil první Gemini Drop s balíkem novinek, integrace pořád nebyla široce dostupná. Teprve v posledních dnech se situace změnila a funkce se masivně rozjíždí napříč uživateli.

Co všechno teď Gemini Live zvládne

Představte si, že jedete autem a chcete si něco poznamenat. Stačí říct „Zapiš do Keep, že mám koupit mléko“ a hotovo. Nebo plánujete schůzku? „Vytvoř událost v kalendáři na příští úterý v 10 hodin“ a Gemini Live to zařídí. Funguje to i obecněji – když se zeptáte „mám dnes nějaké připomínky?“, asistent prohledá vaše Úkoly a odpoví.

Gemini Live Google Maps
Gemini Live Google Calendar

Zajímavá je implementace Google Map. Můžete se zeptat na detaily o místech ve vašem okolí, třeba kde je nejbližší benzínka. Co ale Gemini Live záměrně neumí, je přístup k vašim uloženým místům a soukromým seznamům v Mapách.

Jak poznáte, že integrace funguje

Když Gemini Live komunikuje s některou z aplikací, uvidíte to hned. Nad ovládacími prvky se objeví ikona s názvem aplikace, kolem které běží známá kruhová animace načítání. Po dokončení akce, třeba vytvoření poznámky, se zobrazí potvrzení „Poznámka vytvořena“ s užitečným tlačítkem „Zpět“ pro případ, že byste si to rozmysleli.

Gemini Live aplikace
Gemini Live Google Keep 2

Mimochodem, integrace funguje i při sdílení obrazovky nebo videa.

Jak funkci zapnout a kde funguje

Aktivace je jednoduchá. V nastavení Gemini najdete v menu účtu sekci Aplikace, kde stačí zapnout přepínač Google Workspace. Tím povolíte integraci s Keep, Kalendářem a Úkoly. Přepínač pro Google Mapy najdete obvykle níže na stejné stránce.

Dobrou zprávou je, že funkce je dostupná zdarma i pro platící uživatele (Google AI Pro/Ultra). Funguje na Androidu (stabilní i beta verze aplikace Google) a také na iOS. Na zařízeních Samsung navíc Gemini Live umí pracovat i s firemními aplikacemi – Samsung Kalendářem, Poznámkami a Připomínkami.

V době psaní článku jsem bohužel neměl k integraci přístup. Jakmile se to změní, článek bude aktualizován se snímky obrazovky v češtině.

Už vám funguje integrace aplikací s Gemini Live?

Zdroj: 9to5google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
