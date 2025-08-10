TOPlist

Tak se dočkáváme: Gemini Live nyní umí nahlédnout do vašeho kalendáře či poznámek

  • Gemini Live získává přístup ke Kalendáři Google, Úkolům a Poznámkám Keep
  • Funkce se po měsících testování dostává k uživatelům Androidu a iOS
  • Asistent vytváří události a připomínky přímo během hlasové konverzace

Adam Kurfürst
10.8.2025 16:00
umela inteligence s kalendarem a logem googlu

Google konečně široce spouští dlouho očekávanou funkci pro Gemini Live – přístup k důležitým aplikacím včetně Kalendáře Google, Úkolů Google a Poznámek Keep. Jak informoval server 9to5Google, novinka se po měsících testování dostává k většině uživatelů na Androidu i iOS.

Konec čekání na slibovanou funkci

Google původně oznámil integraci aplikací do Gemini Live už na konferenci I/O 2025 v květnu. První uživatelé získali přístup koncem června, ale plné nasazení trvalo až do těchto dnů. Hlasový asistent v rámci konverzačního režimu tak konečně dokáže vytvářet události v kalendáři, přidávat připomínky do Úkolů nebo ukládat poznámky do Keep – vše během běžné konverzace.

google gemini live kalendar
google gemini live mapy google

Při aktivaci funkce se nad ovládacími prvky zobrazí čip s ikonou příslušné aplikace a indikátorem načítání. U některých akcí, například vytvoření seznamu, nabízí systém tlačítko pro rychlé zrušení.

Přirozená komunikace bez složitých příkazů

Gemini Live rozumí přirozeným dotazům – stačí říct „mám dnes nějaké upomínky?“ nebo přímo zmínit název aplikace. Funkce navíc spolupracuje se sdílením obrazovky a videa – pokud například vidíte datum na displeji, můžete rovnou požádat o vytvoření události v kalendáři.

Máte už přístup k novým funkcím Gemini Live?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
