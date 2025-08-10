Tak se dočkáváme: Gemini Live nyní umí nahlédnout do vašeho kalendáře či poznámek Hlavní stránka Zprávičky Gemini Live získává přístup ke Kalendáři Google, Úkolům a Poznámkám Keep Funkce se po měsících testování dostává k uživatelům Androidu a iOS Asistent vytváří události a připomínky přímo během hlasové konverzace Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Google konečně široce spouští dlouho očekávanou funkci pro Gemini Live – přístup k důležitým aplikacím včetně Kalendáře Google, Úkolů Google a Poznámek Keep. Jak informoval server 9to5Google, novinka se po měsících testování dostává k většině uživatelů na Androidu i iOS. Konec čekání na slibovanou funkci Google původně oznámil integraci aplikací do Gemini Live už na konferenci I/O 2025 v květnu. První uživatelé získali přístup koncem června, ale plné nasazení trvalo až do těchto dnů. Hlasový asistent v rámci konverzačního režimu tak konečně dokáže vytvářet události v kalendáři, přidávat připomínky do Úkolů nebo ukládat poznámky do Keep – vše během běžné konverzace. Při aktivaci funkce se nad ovládacími prvky zobrazí čip s ikonou příslušné aplikace a indikátorem načítání. U některých akcí, například vytvoření seznamu, nabízí systém tlačítko pro rychlé zrušení. Přirozená komunikace bez složitých příkazů Gemini Live rozumí přirozeným dotazům – stačí říct „mám dnes nějaké upomínky?“ nebo přímo zmínit název aplikace. Funkce navíc spolupracuje se sdílením obrazovky a videa – pokud například vidíte datum na displeji, můžete rovnou požádat o vytvoření události v kalendáři. Máte už přístup k novým funkcím Gemini Live? Zdroj: 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.