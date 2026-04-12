Nechápete fyziku? Gemini vám vygeneruje simulaci, kterou můžete sami ovládat

  • Google Gemini nově umí generovat interaktivní simulace a modely přímo v chatu.
  • Uživatelé mohou nastavovat parametry simulací pomocí posuvníků a vstupních polí.
  • Funkce je dostupná všem uživatelům Gemini s modelem Pro, zatím však ne pro školní a firemní účty.

Adam Kurfürst
12.4.2026 20:00
horici logo google gemini na barevnem pozadi ai ilustrace

Umělá inteligence se už dávno nespokojuje s pouhým generováním textu. Google nyní posunul svého všestranného AI asistenta Gemini o další úroveň výš – místo statických obrázků a schémat dokáže vytvářet plně funkční interaktivní simulace, s nimiž si uživatel může přímo pohrát a experimentovat. I když se na první pohled může jednat o další blbůstku s pouhým účelem předvést se, ve skutečnosti nám tyto vizualizace možná pomohou pochopit některé složitější jevy, které by se nám pouze na základě textu špatně představovaly.

Porozumějte snadněji (nejen) přírodním jevům

Dosud Gemini na složitější dotazy odpovídalo převážně textovými vysvětleními doplněnými o statické diagramy. Nová funkce tento přístup zásadně mění. Když se například zeptáte, jak Měsíc obíhá kolem Země, Gemini vám nyní může vygenerovat interaktivní model, v němž pomocí posuvníků nastavíte počáteční rychlost nebo sílu gravitace a okamžitě uvidíte, jak tyto proměnné ovlivňují stabilitu oběžné dráhy.

Podobně to funguje i u dalších témat – ať už chcete rotovat molekulou a prozkoumat její strukturu ze všech stran, nebo simulovat složitější fyzikální systém. Namísto pasivního čtení se tak můžete aktivně zapojit do učení.

K dispozici již nyní a pro všechny

Interaktivní simulace se nyní rozšiřují ke všem uživatelům aplikace Gemini, neplatí přitom žádná regionální omezení. Pro jejich využití je potřeba vybrat model Pro. Poté stačí Gemini v promptu požádat, aby vám něco „ukázalo“ nebo „pomohlo vizualizovat“. Google nicméně upozorňuje, že funkce zatím není dostupná pro Education a Workspace účty.

Vyzkoušeli jste už interaktivní simulace v Gemini?

Zdroje: Google, GSMArena

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

