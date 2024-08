Google vydává aktualizaci pro 4K verzi Chromecastu

Nový firmware přináší bezpečnostní záplaty z června 2024

Výraznější vylepšení se chystají až s novou generací

Jestli máte doma Chromecast s Google TV (4K), možná jste si všimli, že vám dorazila nová aktualizace firmwaru. Nejde o žádnou revoluci, ale o rutinní update, který Google vydává zhruba jednou za čtvrt roku. Tentokrát jde o verzi STTL.240508.005 a hlavní novinkou je bezpečnostní záplata z června 2024.

Co to v praxi znamená? Především to, že váš Chromecast bude o něco lépe chráněný proti případným útokům hackerů. Jinak ale žádné zázraky nečekejte – aktualizace má velikost 71,9 MB a kromě bezpečnostních záplat obsahuje jen neurčitě zmíněné „opravy chyb a vylepšení výkonu“.

Současná generace Chromecastu je už poměrně letitá a její vnitřnosti pomalu přestávají stačit nárokům moderních aplikací. Jestli jste v poslední době pozorovali, že je uživatelské rozhraní trochu pomalejší, nejste sami. Bohužel, ani tato aktualizace na tom nic zásadního nezmění.

Poslední větší funkční update dorazil v únoru, kdy Google přidal podporu rychlého párování Bluetooth zařízení a novou dlaždici pro rychlé přepínání zvukového výstupu. To jsou fajn drobnosti, ale na zásadnější vylepšení si budeme muset počkat až s novou generací.

Nový Chromecast na obzoru?

A právě o té se v posledních týdnech začíná šuškat. Podle dosavadních úniků by Google mohl už 13. srpna představit zcela přepracovaný Chromecast. Místo klasického „puku“ bychom se měli dočkat plnohodnotného set-top boxu s výrazně výkonnějším hardwarem. Google TV Streamer, jak se má nové zařízení jmenovat, totiž už stihl uniknout na oficiálních propagačních materiálech.

Spekuluje se také o podpoře Thread, což by z nového „Chromecastu“ udělalo zajímavého pomocníka pro ovládání chytré domácnosti. Redesignu by se měl dočkat i dálkový ovladač, který dostane přepracované rozložení tlačítek včetně přesunu ovládání hlasitosti na přední stranu z té boční.

Jak aktualizovat Chromecast?

Pokud chcete zkontrolovat, jestli už máte nejnovější verzi firmwaru, stačí na vašem Chromecastu zajít do Nastavení > Systém > O systému > Aktualizace systému. Aktualizace by se měla stáhnout a nainstalovat automaticky, ale pokud se tak nestalo, můžete proces spustit ručně.

I když tato aktualizace nepřináší žádné převratné novinky, rozhodně doporučuji si ji nainstalovat. Bezpečnostní záplaty jsou důležité a nikdy nevíte, kdy se můžou hodit.

Jak jste spokojení s vaším Chromecastem?

Zdroj: 9to5google, Reddit