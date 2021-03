Jaký Chromecast vybrat v roce 2021? Naše velké srovnání všech modelů

Chromecast je nesmírně populární zařízení, ale znáte rozdíly mezi jednotlivými modely? V současné době najdeme na trhu hned tři varianty Chromecastu a ty se od sebe zásadně liší. Pokud chcete vybrat ten správný Chromecast pro sebe, tak všechny potřebné informace najdete právě v tomto velkém srovnání všech modelů. Jaký Chromecast tedy vybrat?

Pokud hledáte cestu, jak levně vylepšit vaši televizi o chytré funkce nebo jen chcete jednoduše posílat do televize obsah z telefonu, tak nejspíš vážně zvažujete nákup Chromecastu. Tento produkt patřil vždy do kategorie, kde dostanete hodně muziky za málo peněž. Přesto jsou dnes na trhu hned tři modely Chromecastu, které se výrazně liší.

Chromecast je pravděpodobně nejúspěšnější hardwarový produkt, který Google kdy vytvořil. Od první generace Chromecastu v roce 2013 se mnohé změnilo. Z jednoduchého TV donglu na streamování obsahu se stalo zařízení s plnohodnotným operačním systémem a schopností instalovat aplikace.

Chromecast 3 nejdostupnější základ pro všechny

Třetí generace Chromecastu přímo navazuje na tradici prvního Chromecastu z roku 2013. Jedná se o kulaté černé zařízení ve tvaru malého „puku“. Ve srovnání všech modelů nabízí Chromecast 3 jen základní funkce, ale to, co dělá mu jde skvěle. Zařízení stačí po vybalení v podstatě jen zasunout do volného HDMI portu a připojit mikro USB kabel do napájení. Pokud máte jakoukoliv novější televizi, tak by měla zvládnout napájet Chromecast 3 z vlastního USB portu. U starších TV budete možná potřebovat připojit adaptér napájení do elektrické sítě.

Dále už jen Chromecast 3 nastavíte pomocí aplikace Google Home a připojíte k wifi. Jakmile máte Chromecast nastaven, tak se ve všech aplikacích s podporou Google Castu (jsou jich tisíce) objeví notoricky známá ikona. Netflix, YouTube, fotky a mnoho dalšího můžete teď jedním klikem odeslat do vaší televize. Chromecast 3 podporuje maximální rozlišení 1080p. Jedná se o nejlevnější Chromecast, který dnes můžete koupit. Cena se pohybuje okolo 1100Kč.

Klady + cenově dostupný

+ přímočaré ovládání a nastavení

+ lze napájet z většiny USB dnešních TV

Zápory – nepodporuje 4K rozlišení

– nelze instalovat aplikace

– nemá dálkový ovladač

Chromecast Ultra už jen pro hráče?

Ve srovnání všech modelů Chromecastu se nachází model Ultra uprostřed. Stále se jedná o jednoduché zařízení, které je určeno především k odesílání obsahu z telefonu do vaší televize. Na rozdíl od Chromecastu 3, ale tento „černý puk“. Obsahuje mnohem výkonnější hardware. Chromecast Ultra tedy podporuje přehrávání obsahu v rozlišení 4K (60FPS). Další unikání funkcí je podpora herní streamovací platformy Google Stadia. V současnosti se jedná o jediný Chromecast, který má podporu herní streamovací služby od Google. Chromecast Ultra bude Google do budoucna prodávat už jen v setu s ovladačem ke Google Stadia. Na českém trhu ho, ale stále ještě seženete samostatně za cenu kolem 2000Kč.

Klady + totální jednoduchost klasického Chromecastu

+ výkonný hardware s podporou 4K UHD 60FPS

+ podpora Google Stadia streamování her

Zápory – vyšší cena, kde mu konkuruje novější Chromecast s Google TV

– bez dálkového ovladače

Chromecast s Google TV – chytrá televize se vším všudy

Toto zařízení se stalo hitem konce roku 2020. Ve srovnání všech modelů Chromecastů stojí tento model úplně na vrcholu. Poslední evoluční krok přinesl do Chromecastu plnohodnotný operační systém s možností instalovat aplikace. Chromecast s Google TV v pozadí pohání operační systém Android TV, který je překrytý novým uživatelským prostředím nazvaným Google TV.

Do zařízení je tak možné instalovat velké množství aplikací, které existují pro Android TV. Stále je přítomná možnost jednoduše do zařízení odesílat obsah z vašeho telefonu, ale Chromecast s Google TV můžete používat i zcela samostatně. K zařízení se totiž dodává opravdu povedené dálkové ovládání. Ovladač skvěle padne do ruky a najdete na něm přesně tolik tlačítek abyste už nikdy nemuseli sáhnout po ovladač vaší TV. S televizí dokáže komunikovat jak pomocí infraportu, tak díky Bluetooth. Najdete zde i tlačítko pro Google Asistenta a mikrofon, takže lze zadávat hlasové příkazy. Perfektní jsou i dedikovaná tlačítka pro Netflix, YouTube a ovládání hlasitosti chytře umístěné na boční straně.

Chromecast s Google TV samozřejmě podporuje přehrávání obsahu ve 4K při 60FPS. Google v budoucí aktualizaci také slibuje přidat podporu pro streamování her Google Stadia. Na těle zařízení najdeme USB-C port napájení. Ten lze ale použít i pro připojení USB hubu a například tak rozšířit 4GB vestavěné paměti. Chromecast s Google TV můžete koupit na českém trhu už od 2200Kč.

Klady + podpora 4K UHD 60FPS

+ podporuje aplikace pro Android TV

+ vychytaný dálkový ovladač

+ lze připojit USB-C hub

+ dostupný v bílé, modré a oranžové barvě

Zápory – vždy vyžaduje externí napájení ze sítě

– nejdražší Chromecast na trhu

– zatím nepodporuje Google Stadia

Který Chromecast je váš vítěz ve srovnání všech modelů?