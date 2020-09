Google na online konferenci kromě nových Pixelů 4a a 5 oficiálně představil také Google Chromecast s Google TV. Chromecast byl vždy známý tím, že se jednalo o velice levné zařízení, díky kterému jste schopni streamovat obsah z vašeho počítače, telefonu či tabletu přímo do televize. Nyní však dostává toto zařízení operační systém Google TV, díky kterému může konečně pracovat také samostatně, což byla velká a snad jediná slabina tohoto zařízení.

Google Chromecast s Google TV oficiálně

Zařízení a celý systém spíše připomíná spíše řešení od Roku nebo Amazonu, než Android TV. Můžete si sem stáhnout aplikace jako HBO GO, Netflix, YouTube, Disney Plus, Amazon Prime Video a spoustu dalších. To, že můžete nový Chromecast ovládat skrz zcela samostatně bez nutnosti používat jiné zařízení dokazuje i přiložený dálkový ovladač. Skrz něj celý systém ovládáte a jste schopni si na něm pustit Google Asistenta, Netflix a YouTube mají rovněž své vlastní tlačítko a samozřejmě je zde také samotné ovládání.

Nový dálkový ovladač

Chromecast lze používat samostatně

Podpora HDR a 4K

Netflix, HBO GO, Disney Plus, Amazon Prime Video a další

To vše za 50 dolarů (asi 1 100 korun bez daně)

Domovská obrazovka se vám časem přizpůsobí a na několika řádcích vám zobrazí přesně to, co byste mohli hledat. Naleznete zde kombinaci služeb a streamovacích platforem, které využíváte a rovnou dostanete na výběr, na co můžete koukat. Na začátku si stačí vybrat ze služeb, které používáte. Podobnou funkci můžeme znát například z Android TV, nyní se však zdá vše ještě přehlednější. Připomíná nám to uživatelské rozhraní na Netflixu. Zařízení podporuje HDR a až 4K videa.

Introducing Chromecast with Google TV

Nový Chromecast lze jednoduše ovládat ať už skrz ovladač, nebo skrz Google Asistenta. Skrz něj můžete zároveň i ovládat vaší chytrou domácnost. Chromecast si samozřejmě zachovává i svou základní funkci a lze jednoduše streamovat obsah z ostatních zařízení. A co je na tom všem nejlepší? Cena. Za nový Google Chromecast s Google TV totiž zaplatíme 50 dolarů (asi 1 100 korun bez daně) a to včetně dálkového ovladače.

Nový Chromecast už je v prodeji. Známe kompletní parametry i cenu

Welcome to Google TV

Google’s Launch Night In Event: What you need to know in 87 seconds

Co říkáte na nový Google Chromecast?