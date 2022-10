Společnost Google odhalila 22. září trochu nečekaně nový Google Chromecast s Google TV HD, který nabízí vše, co jeho dražší 4K verze (pochopitelně s výjimkou schopnosti zobrazovat UHD obsah) a přitom je mnohem levnější. Momentálně se dá v Německu sehnat pod tisícovku, takže jsme neváhali a jeden objednali do redakce. V tuto chvíli jsme jej zapojili do naší Full HD televize, kterou máme v ložnici a začínáme jej testovat. Jestliže vás o něm cokoliv zajímá, nebojte se zeptat v komentářích. Veškeré dotazy zodpovíme v chystané recenzi.

Pojďme si v rychlosti zrekapitulovat, co vlastně nový Chromecast s Google TV HD umí. Výkon dostal na starost čipset Amlogic S805X2, který je schopen zobrazovat HDR10+ obsah. Dopomáhá mu 1,5 GB operační paměti RAM a také 8GB úložiště, které využijete hlavně pro instalaci aplikací.

Potěší také Android TV 12 a hlavně nízká cena, která v době psaní článku činí 39,99 eur, což je asi 980 korun. Google se očividně snaží ukrojit část zákazníků Xiaomi Mi TV Stick, které se pohybuje v podobné cenové kategorii. Zda se mu to povedlo si odpovíme už příští týden v kompletní recenzi.

Co vás ohledně nového Chromecastu zajímá?

Zdroj: vlastní