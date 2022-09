Minulý týden se na internetu objevil možný design chystaného Chromecast s Google TV (HD). Od své dražší 4K varianty, kterou jsme pro vás mimochodem recenzovali se nemá nijak zásadně lišit, což se dalo předpokládat. Nyní jeden z leakerů sdělil, kolik bychom měli za novinku zaplatit.

Už teď je jasné, že Google chce s tímto zařízením zatopit levným Android TV tyčinkám a boxům, jako je třeba Xiaomi Mi TV Stick, čemuž bude odpovídat i cena. Kanál SnoopyTech se na Twitteru nechal slyšet, že se novinka bude prodávat za 40 dolarů, což vychází na 980 Kč. U nás, respektive v sousedním Německu by tedy měla vyjít na 40 EUR.

Chromecast with Google TV (HD) is 40 USD and already in Stock at a lot of retailers. Expect unboxing's and hands on's soon.

— SnoopyTech (@_snoopytech_) September 14, 2022