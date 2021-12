Ukázka: Jak funguje nové tlačítko Sdílení v Google Chrome?

Desktopový prohlížeč Google Chrome dostal při nedávné plnohodnotné aktualizaci na konec adresního řádku novou funkci. Tlačítko pro sdílení, přesněji řečeno pojmenované “Sdílet tuto stránku”, nabízí na jednom místě sdružených několik možností pro odeslání odkazu či přímo celé konkrétní karty. A to jak do jiných zařízení, tak i skrze URL odkazy nebo příspěvky na sociálních sítích nebo v populárních “kecálcích”. Pojďme si v rychlosti ukázat, co aktuálně tato novinka umí.