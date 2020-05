Google Chrome zavádí parádní označování a seskupování karet

Desktopový prohlížeč Google Chrome brzy dostane novou a opravdu povedenou funkci. Pomůže uživatelům, kteří mají často problém zorientovat se v otevřených kartách. Zejména v případech, kdy jde o kombinaci několika druhů karet třeba se zábavou, věcmi do práce, komunikací nebo zprávami. Google Chrome bude umět efektivní označování a hlavně seskupování otevřených karet. Novinka je momentálně k dispozici v betaverzi prohlížeče, ale do té ostré by měla také vyrazit co nevidět.

Pokročilé ovládání karet půjde provádět přes kliknutí pravým tlačítkem myši. K dispozici bude nová nabídka, ve které bude možné u karty vytvořit novou skupinu, případně ji přiřadit do nějaké existující. U skupin půjde nastavit jméno a barva a budou vedle sebe seřazené na horní liště. Jednotlivé karty budou v nich a označené patřičným barevným proužkem. Přesouvání karet mezi skupinami bude fungovat stejně jak doposud u klasické lišty. Google do svého prohlížeče v podstatě přináší digitální podobu polepování barevnými papírky.

Systém seskupování karet se v Google Chrome testuje už několik měsíců. Teď evidentně dozrál čas jej pustit ven. Při testování se prý do názvů skupin nejčastěji používaly časové hranice pro dokončování úkolů. Například “co nejdříve”, “tento týden” nebo “později”. Případně jejich stav ve stylu “nezahájeno”, “v procesu” nebo “kompletní”. Bonusem je, že do názvů skupin se dá vložit i smajlík. Jestli chcete novinku vyzkoušet hned, stáhněte si betaverzi Chrome. V opačném případě pár dní počkejte.

Zdroj: Google