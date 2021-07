Google Chrome pro počítače se naučí dělat vlastní screenshot

Jak při práci v prohlížeči na počítači běžně snímáte obrazovku? K těm, kteří ji fotí mobilem, snad nepatříte. Takže oblíbené tlačítko Print Screen nebo snad šikovné Výstřižky? Ať už na to jdete jakkoli, v případě Google Chrome se podle všeho můžete brzy těšit na další možnost. Vývojáři populárního prohlížeče do něj postupně implementují nové Sdílecí menu, které bylo v testovací verzi poprvé objeveno před několika týdny. Obsahovalo položky pro kopírování adresy, vygenerování QR kódu, odeslání obrazu a uložení stránky. Teď k nim přibyl screenshot neboli pořízení snímku obrazovky. A nejen to.

Účelem nového menu je sdružení vyjmenovaných nástrojů, které se jinak nacházejí všude možně, do jedné nabídky. Přibude k nim screenshot a také odeslání karty do jiného zařízení uživatele. Vypadá to, že se současně pracuje i na možnosti, že by Google Chrome nejen vytvářel běžné snímky obrazovky a ty ukládal do schránky.

Je pravděpodobné, že prohlížeč nabídne i snímání vybrané části zobrazované plochy a také nějaký editor. To by jistě bylo dost užitečné. Zatím se neví, kdy by mohla tato novinka dorazit k běžným uživatelům.

