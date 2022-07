Chrome by mohl zavést praktickou bezpečnostní vychytávku

Společnost Google se v posledních měsících hodně zaměřila na zabezpečení přihlašovacích údajů a zdá se, že v tomto trendu hodlá pokračovat zaváděním dalších funkcí. Na nedávné změny ve správci hesel by mohla zanedlouho navázat další vychytávka, která se rovněž týká přístupů do různých webů. V kódu jádra Chrome OS se objevila novinka “password strength indicator”, tedy nástroj, který posuzuje, jak je na tom síla hesla.

I když jde o útržek z kódu pro operační systém, dá se předpokládat, že stejnou funkci časem dostane také prohlížeč Chrome. Je přitom zvláštní, že ji už dávno nemá. Uživatelé, kteří si při vytváření hesla chtějí nechat poradit s jeho sílou (a tedy i obtížností jeho prolomení), musejí v případě absence tohoto rádce přímo na webu využít nástrojů třetích stran přes rozšíření.

Pravděpodobná novinka pro Google Chrome by mohla mít výše uvedenou podobu. Hned při zadávání hesla by byl uživatel upozorňován na jeho “kvalitu” barevným bannerem. Hodnocení síly hesla by se pak nacházelo i ve správci.

Jak si dáváte záležet se sílou hesla?

Zdroj: aboutchromebooks, acentral