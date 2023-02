Google Chrome nabídne vylepšenou funkci obraz v obraze

Uživatelé desktopového prohlížeče Google Chrome se mohou brzy těšit na zavedení nové podoby funkce obraz v obraze (PIP neboli picture-in-picture). Bude moci nabídnout více ovládacích prvků přímo ve zmenšeném okně se spuštěným videem. Při přehrávání tak nebude potřeba nutně hledat původní stránku videa pro provádění některých úkonů, které to dříve vyžadovaly. Nové prostředí poslouží například i při videhovorech. A to klidně při několika naráz.

Funkce obraz v obraze v tuto chvíli nabízí v menším okně pouze možnost zavření, pozastavení a návrat na původní stránku. V případě Chrome i přechod na předchozí či další stopu, ale to autoři webů příliš nevyužívali. Novou podobu ale pravděpodobně budou. Nová verze PIP umožní do okna vkládat větší množství HTML prvků jako jsou posuvník videa, palec pro lajkování nebo změna hlasitosti.

V případě videohovorů se můžeme těšit na možnost spojit více aplikací do jednoho okna, kde půjde posílat zprávy, vypínat zvuk u jiných účastníků nebo hlásit se o slovo. Nová podoba PIP se v tuto chvíli testuje a do prohlížeče Google Chrome by měla vyrazit snad do několika týdnů.

Zdroj: 9to5