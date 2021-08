Novinka v Google Chrome bude uvádět novinky v Google Chrome

V populárním prohlížeči Google Chrome se dějí různé změny (k lepšímu či horšímu) velmi často. Možná mnohem častěji než u ostatních konkurentů, i když například s Edge nebo Operou sdílí stejné jádro Chromium. Může za to například i intergrace do spousty dalších systémů, služeb a funkcí. I u nás o oficiálně vydaných či experimentálních novinkách často informujeme a nedivili bychom se, kdybyste se už trochu ztráceli v tom, co nového tento prohlížeč ve které verzi přinesl. Dokonce i Google si asi uvědomil, že uživatel nemá dobrý přehled. Proto nejspíš zavede kartu “Novinky” (v angl. originále What’s New In Chrome).

Například u aktualizací systému v mobilu nebo třeba hodinkách je uživateli běžně poskytován tzv. changelog neboli soupis provedených změn. Něco takového by měla zprostředkovat i tato nová karta. Bude i v hezkém grafickém provedení a Google se pokusí novinky poutavě “prodat”. Přidá k nim dokonce i návody.

Karta “Novinky” je v tuto chvíli přítomná jako experimentální funkce v Chrome Canary. Pokud ji chcete spustit, přejděte na chrome://flags/#chrome-whats-new-ui a přepněte vlajku na Enabled. Jakmile je aktivována, dá se k ní dostat z menu přes položku Nápověda.

Zdroj: XDA