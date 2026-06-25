Automatické vyplňování v Chromu na mobilu zvládne víc. Doplní i pas nebo řidičák z Peněženky Google Hlavní stránka Zprávičky Google rozšířil automatické vyplňování v Chromu na Androidu i iOS o citlivější druhy údajů Prohlížeč nově doplní do formulářů pas, řidičský průkaz nebo Known Traveler Number a tahá si je z Peněženky Google Většina těchto dokladů ale zatím funguje hlavně v zemích, kde Peněženka Google ukládání ID podporuje – Česko mezi ně nepatří Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Google začal tento týden rozšiřovat automatické vyplňování v Chromu na telefonech. Na Androidu i iOS teď prohlížeč zvládne předvyplnit i cestovní a osobní doklady, které si bere přímo z Peněženky Google. Co automatické vyplňování v Chromu nově doplní? Doteď uměl Chrome na telefonu předvyplnit hlavně jména, adresy, věrnostní karty nebo údaje o letech. Teď k nim přibývají i citlivější dokumenty – podle Googlu prohlížeč zvládne doplnit pas, řidičský průkaz i takzvaný Known Traveler Number, tedy identifikátor z amerického programu TSA PreCheck. Přidává se i odbavení na let nebo placení za parkování. Funguje to přímočaře: když nějaký údaj zadáte v Chromu poprvé, prohlížeč nabídne jeho uložení do Peněženky Google. Při příští návštěvě formuláře ho pak doplní za vás – ale až ve chvíli, kdy mu to potvrdíte. Pokud už doklad v peněžence máte, Chrome si ho odtud vezme rovnou. O první vlnu vylepšeného vyplňování jsme psali už loni v prosinci – tehdy šlo hlavně o adresy, věrnostní karty a údaje o letech. Google Chrome vylepšil automatické vyplňování formulářů. Podívejte se, co umí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky A jak jsou na tom uživatelská data? U dokladů totožnosti je otázka bezpečnosti namístě. Google uvádí, že Chrome data uloží nebo vyplní jen s vaším svolením a citlivé údaje šifruje. Co má prohlížeč uloženo, upravíte buď v nastavení Peněženky Google, nebo přímo v Chromu v sekci „Automatické vyplňování a hesla“. Doklady totožnosti mají podle firmy navíc vlastní ovládací prvky. V Česku zatím spíš teorie Tady je ovšem potřeba zůstat nohama na zemi. Ukládání dokladů totožnosti do Peněženky Google je zatím vázané na vybrané trhy – digitální pasy podporuje Google podle dostupných informací v USA, Británii, Singapuru, na Tchaj-wanu a v Brazílii, řidičské průkazy pak ve vybraných amerických státech. Known Traveler Number je navíc údaj z amerického systému, který běžný český cestovatel nevyužije. V Evropské unii teprve firma spouští ukládání dokladů přes partnerské banky. Google Chrome brzy zatočí s blokátory reklam Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro českého uživatele to v praxi znamená, že chytřejší vyplňování běžných údajů – adres, věrnostních karet nebo letů – využijete i tady, zatímco efektní novinky kolem pasů a řidičáků míří prozatím hlavně do zahraničí. Až Peněženka Google rozšíří podporu dokladů i k nám, dorazí s ní i tahle část automatického vyplňování. Vyplňujete v Chromu citlivé údaje, nebo si je radši ťukáte ručně? Zdroje: Google, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Google Google Chrome iOS Peněženka Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024