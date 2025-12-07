Google Chrome vylepšil automatické vyplňování formulářů. Podívejte se, co umí Hlavní stránka Zprávičky Google Chrome přináší čtyři vylepšení funkce automatického vyplňování formulářů Prohlížeč nově čerpá data z Google účtu a peněženky Google Wallet Změny se týkají desktopové verze i mobilních aplikací pro Android a iOS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Vyplňování formulářů na webu patří k těm méně zábavným činnostem, které nás při nakupování nebo rezervaci služeb zdržují. Google se proto rozhodl funkci automatického vyplňování v prohlížeči Chrome výrazně rozšířit. Nová vylepšení jsou již k dispozici nejen v desktopové verzi, ale také na Androidu a iOS. Data přímo z vašeho Google účtu Přihlášení uživatelé nyní mohou využívat automatické vyplňování jména, e-mailové adresy a uložených adres domova či práce přímo z Google účtu. Chrome tyto údaje bezpečně načte ve chvíli, kdy je webová stránka vyžaduje. Odpadá tak nutnost opakovaně zadávat stejné informace na různých webech. Propojení s Peněženkou Chrome nově spolupracuje s Peněženkou Google, odkud dokáže čerpat několik typů údajů. Při online nákupech můžete automaticky vyplnit čísla věrnostních karet, aniž byste museli hledat fyzickou kartu. Praktické je to zejména při sběru bodů v různých programech. Zajímavá je také podpora cestovních údajů. Pokud si například rezervujete půjčení auta na letišti, Chrome dokáže z Walletu vytáhnout informace o vašem příletu – včetně čísla letu a data přistání. Na desktopu navíc funguje vyplňování údajů o vozidle jako VIN nebo registrační značka. Fotky Google konečně dostanou nástroje pro retušování obličeje. Víme, o jaké půjde Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Přehlednější návrhy na Androidu Mobilní verze pro Android dostala dvouřádkové zobrazení návrhů nad klávesnicí. Dosud se návrhy zobrazovaly zhuštěně na jednom řádku, což ztěžovalo výběr správné možnosti. Nový formát poskytuje více kontextu – například u dvou kontaktů se stejným jménem uvidíte i jejich adresy, takže snáze vyberete tu správnou. Pro využití pokročilých funkcí je třeba v nastavení Chrome aktivovat rozšířené automatické vyplňování. Využíváte automatické vyplňování v prohlížeči? Zdroje: Google, The Verge O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chrome Google nová funkce Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024