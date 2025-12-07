TOPlist

Google Chrome vylepšil automatické vyplňování formulářů. Podívejte se, co umí

  • Google Chrome přináší čtyři vylepšení funkce automatického vyplňování formulářů
  • Prohlížeč nově čerpá data z Google účtu a peněženky Google Wallet
  • Změny se týkají desktopové verze i mobilních aplikací pro Android a iOS

Adam Kurfürst
7.12.2025 22:00
logo google chrome na pozadi s online formulari ai ilustrace

Vyplňování formulářů na webu patří k těm méně zábavným činnostem, které nás při nakupování nebo rezervaci služeb zdržují. Google se proto rozhodl funkci automatického vyplňování v prohlížeči Chrome výrazně rozšířit. Nová vylepšení jsou již k dispozici nejen v desktopové verzi, ale také na Androidu a iOS.

Data přímo z vašeho Google účtu

Přihlášení uživatelé nyní mohou využívat automatické vyplňování jména, e-mailové adresy a uložených adres domova či práce přímo z Google účtu. Chrome tyto údaje bezpečně načte ve chvíli, kdy je webová stránka vyžaduje. Odpadá tak nutnost opakovaně zadávat stejné informace na různých webech.

google chrome automaticke vyplnovani jmena a e mailu

Propojení s Peněženkou

Chrome nově spolupracuje s Peněženkou Google, odkud dokáže čerpat několik typů údajů. Při online nákupech můžete automaticky vyplnit čísla věrnostních karet, aniž byste museli hledat fyzickou kartu. Praktické je to zejména při sběru bodů v různých programech.

google chrome automaticke vyplnovani propojeni s penezenkou

Zajímavá je také podpora cestovních údajů. Pokud si například rezervujete půjčení auta na letišti, Chrome dokáže z Walletu vytáhnout informace o vašem příletu – včetně čísla letu a data přistání. Na desktopu navíc funguje vyplňování údajů o vozidle jako VIN nebo registrační značka.

logo aplikace fotky google na pozadi s malymi fotografiemi
Fotky Google konečně dostanou nástroje pro retušování obličeje. Víme, o jaké půjde Adam Kurfürst Zprávičky

Přehlednější návrhy na Androidu

Mobilní verze pro Android dostala dvouřádkové zobrazení návrhů nad klávesnicí. Dosud se návrhy zobrazovaly zhuštěně na jednom řádku, což ztěžovalo výběr správné možnosti. Nový formát poskytuje více kontextu – například u dvou kontaktů se stejným jménem uvidíte i jejich adresy, takže snáze vyberete tu správnou.

google chrome automaticke vyplnovani android navrhy nad klavesnici

Pro využití pokročilých funkcí je třeba v nastavení Chrome aktivovat rozšířené automatické vyplňování.

Využíváte automatické vyplňování v prohlížeči?

Zdroje: Google, The Verge

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

