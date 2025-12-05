Fotky Google konečně dostanou nástroje pro retušování obličeje. Víme, o jaké půjde Hlavní stránka Zprávičky Fotky Google dostanou novou sadu nástrojů Touch Up pro retušování obličeje Funkce zahrnuje šest možností úprav od vyhlazení pleti až po úpravu rtů či zubů Nástroj zvládne upravit až šest obličejů na jedné fotografii jednotlivě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.12.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Aplikace Fotky Google patří mezi nejoblíbenější nástroje pro úpravu fotografií, ale dosud jí chyběla jedna věc – možnost cíleně retušovat obličej. Zatímco Fotoaparát od Googlu nabízí funkci retušování již několik let, v editoru Fotek podobná možnost stále chybí, což uživatele vedlo k využívání aplikací od konkurence. Situace by se ale už brzy měla změnit. Serveru Android Authority se podařilo s předstihem aktivovat novou sadu nástrojů nazvanou Touch Up, která by mohla do Fotek přijít v rámci některé z dalších aktualizací. Šest nástrojů pro úpravu obličeje Sada Touch Up se nachází v záložce Actions uvnitř editoru Fotek Google. Při prvním spuštění aplikace vyzve ke stažení potřebných modelů strojového učení o velikosti 16 MB. Po instalaci se otevře rozhraní s následujícími možnostmi úprav: Smooth – vyhlazení pleti a odstranění drobných nedokonalostí Under Eyes – redukce tmavých kruhů a váčků pod očima Irises – úprava duhovek a zvýraznění očí Teeth – zesvětlení a úprava zubů Eyebrows – úprava tvaru a hustoty obočí Lips – retuš rtů Každý z těchto efektů disponuje vlastním posuvníkem pro nastavení intenzity. Stačí vybrat oblast, kterou chcete upravit, posuvníkem nastavit sílu efektu a fotografii uložit. Jednotlivé úpravy i ve skupinových fotkách Zajímavou vlastností nástrojů sady Touch Up je schopnost pracovat s jednotlivými obličeji ve skupinových fotografiích. Aplikace automaticky detekuje každý obličej a umožňuje jej upravovat samostatně. Efekty se tedy neaplikují na všechny osoby najednou, což dává uživateli mnohem větší kontrolu nad výsledkem. Funkce aktuálně podporuje maximálně šest obličejů na jednom snímku. Pokud fotografie obsahuje více osob, aplikace zobrazí upozornění o tomto omezení. Nelze přitom vybrat, které obličeje má nástroj detekovat. Kdy se funkce dočkáme? Redakci Android Authority se podařilo Touch Up aktivovat ve verzi 7.56.0.839465534 aplikace Fotky Google. Přesné datum veřejného spuštění zatím Google neoznámil, ale vzhledem k tomu, že funkce již funguje, by její vydání nemělo být daleko. Využili byste nástroje pro retušování obličeje ve Fotkách Google? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Fotky Google Google Úprava fotek Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024