Fotky Google konečně dostanou nástroje pro retušování obličeje. Víme, o jaké půjde

  • Fotky Google dostanou novou sadu nástrojů Touch Up pro retušování obličeje
  • Funkce zahrnuje šest možností úprav od vyhlazení pleti až po úpravu rtů či zubů
  • Nástroj zvládne upravit až šest obličejů na jedné fotografii jednotlivě

Adam Kurfürst
5.12.2025 12:00
Ikona komentáře 0
logo aplikace fotky google na pozadi s malymi fotografiemi

Aplikace Fotky Google patří mezi nejoblíbenější nástroje pro úpravu fotografií, ale dosud jí chyběla jedna věc – možnost cíleně retušovat obličej. Zatímco Fotoaparát od Googlu nabízí funkci retušování již několik let, v editoru Fotek podobná možnost stále chybí, což uživatele vedlo k využívání aplikací od konkurence. Situace by se ale už brzy měla změnit. Serveru Android Authority se podařilo s předstihem aktivovat novou sadu nástrojů nazvanou Touch Up, která by mohla do Fotek přijít v rámci některé z dalších aktualizací.

Šest nástrojů pro úpravu obličeje

Sada Touch Up se nachází v záložce Actions uvnitř editoru Fotek Google. Při prvním spuštění aplikace vyzve ke stažení potřebných modelů strojového učení o velikosti 16 MB. Po instalaci se otevře rozhraní s následujícími možnostmi úprav:

  • Smooth – vyhlazení pleti a odstranění drobných nedokonalostí
  • Under Eyes – redukce tmavých kruhů a váčků pod očima
  • Irises – úprava duhovek a zvýraznění očí
  • Teeth – zesvětlení a úprava zubů
  • Eyebrows – úprava tvaru a hustoty obočí
  • Lips – retuš rtů
fotky google touch up android authority instalace
fotky google touch up android authority nastroje

Každý z těchto efektů disponuje vlastním posuvníkem pro nastavení intenzity. Stačí vybrat oblast, kterou chcete upravit, posuvníkem nastavit sílu efektu a fotografii uložit.

Jednotlivé úpravy i ve skupinových fotkách

Zajímavou vlastností nástrojů sady Touch Up je schopnost pracovat s jednotlivými obličeji ve skupinových fotografiích. Aplikace automaticky detekuje každý obličej a umožňuje jej upravovat samostatně. Efekty se tedy neaplikují na všechny osoby najednou, což dává uživateli mnohem větší kontrolu nad výsledkem.

fotky google touch up android authority skupinova fotografie

Funkce aktuálně podporuje maximálně šest obličejů na jednom snímku. Pokud fotografie obsahuje více osob, aplikace zobrazí upozornění o tomto omezení. Nelze přitom vybrat, které obličeje má nástroj detekovat.

Kdy se funkce dočkáme?

Redakci Android Authority se podařilo Touch Up aktivovat ve verzi 7.56.0.839465534 aplikace Fotky Google. Přesné datum veřejného spuštění zatím Google neoznámil, ale vzhledem k tomu, že funkce již funguje, by její vydání nemělo být daleko.

Využili byste nástroje pro retušování obličeje ve Fotkách Google?

Zdroj: Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

