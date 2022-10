Chrome pro Android konečně pořádně počítá otevřené karty

Používáte v mobilním telefonu prohlížeč Google Chrome? A to v režimu, kdy se v jednotlivých kartách otevírají další podružné karty v rámci jedné skupiny? Pak jste si možná mohli všimnout nezvyklého způsobu zobrazení informace o tom, kolik je takových stránek a podstránek vlastně v prohlížeči otevřených. Chrome doposud do zobrazovaného čísla nepočítal karty, které byly otevřené ve zmíněné skupině, takže se počítaly jen jako jedna. To se nyní mění s aktualizací aplikace Google Chrome na verzi 106.

Celkově rozumnější sčítání otevřených stránek včetně těch ve skupině bude jistě přehlednější, nicméně pro některé uživatele bude představovat také jisté omezení. Zachovaný totiž zůstává limit maximálně 99 současně otevřených karet, takže je možné jej tímto způsobem dosáhnout podstatně rychleji.

Současně s touto novinku se v Android aplikaci Google Chrome 106 objevila také možnost zamykání karet v anonymním režimu pomocí otisku prstů a funkce “Journeys”, která v historii sdružuje prohlédnuté stránky dle témat.

