Vychází Google Chrome 91. Co se vám na něm bude líbit?

Americký gigant Google vyslal do světa novou verzi internetového prohlížeče Chrome. Nové vydání s pořadovým číslem 91 opustilo fázi beta testování a vyrazilo do počítačů i mobilů. Neukrývá mnoho radikálních změn, ale minimálně uživatele na telefonech snad potěší minimálně jedna konkrétní designová změna. Google Chrome 91 ve své mobilní verzi zavádí upravený vzhled a funkčnost formulářů. Pokud tedy odteď zavítáte na webové stránky, které mají základní (bez upraveného stylu) zaškrtávací políčka nebo okénka, mělo by pro vás být vyplňování mnohem příjemnější. Novinku jsme v případě desktopového Chromu uváděli v dubnu.

Google Chrome 91 potěší i “tabletáře”

Celkově by měl prohlížeč vypadat moderněji a také by měl běžet rychleji. Nastávají ale i drobné změny ve fungování v pozadí. Například efektivnější předávání vyplněných údajů mezi totožnými či sesterskými weby na různých doménách. K tomu prý Google Chrome 91 nabízí autorům aplikací třeba snazší výběr základní složky pro přístup do úložiště. Díky tomu uživatel nebude muset tak dlouho “hrabat” ve struktuře adresářů, pokud bude něco stahovat či odesílat. Nová verze by měla také automaticky ukazovat na tabletech web jako na velkém monitoru.

Část změn Google do svého prohlížeče implementuje jako novinky, které do společného projektu Chromium zavedli kolegové z týmu pro vývoj Microsoft Edge. Nové partnerství nese ovoce na obou, dříve téměř nesmiřitelných, stranách. Novou verzi Chrome byste měli co nevidět dostat v rámci standardní aktualizace.

