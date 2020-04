Google Chrome dostane přehlednější ovládání formulářů. Vypadá to dobře

Webové formuláře mají zastaralý a nesourodý vzhled, špatnou ovladatelnost a je zbytečně moc práce s jejich případnými úpravami. To jsou hlavní důvody, proč se Google a Microsoft (ano, čtete správně) pustili do dalších společných úprav kódu v Chromiu. Tedy v systému, který je jádrem jak prohlížeče Chrome, tak třeba i Edge. Vývojáři dokončují změny, které se dotknou jak webdesignerů, tak i koncových uživatelů. Jak bylo zmíněno, jde o ovládací prvky ve formulářích. Co si pod tím představit? Třeba tahací posuvníky, rozklikávací kalendáře nebo zaškrtávací políčka. To všechno umí Chromium při stavbě webu automaticky generovat pomocí html parametrů, ale výsledek doteď nebyl moc hezký. Hlavně v nepopulárním provedení “každý pes jiná ves”. Však posuďte sami v porovnávacích obrázcích. Google a Microsoft tedy udělali tyto elementy hezčí a zároveň vstřícnější pro uživatele. Pojďme si nové prvky pro formuláře v jádře Chromium ukázat.

Staré prvky

Takto nesourodě doposud vypadají formulářové prvky v Chrome ve verzi 80. Jejich rozdílnost je hlavním důvodem, proč se firmy rozhodly celý design předělávat.

Porovnání s novými

A takto budou konkrétní změny vypadat. Vlevo je starý styl, vpravo nový. Posuvníky a barevné “progress bary” budou elegantnější, modernější a čitelnější. Lepší kontrast získají také zaškrtávací políčka.

Viditelnější označování položek

Takzvaný “focus ring” má za úkol zviditelňovat na obrazovce prvky, mezi kterými jde přepínat pomocí klávesnice. Stará verze to dělala za pomoci jedné tenké obvodové linky. To ale dělalo problémy v případě, kdy pozadí stránky sedělo s barvou této linky. Nové provedení využívá tmavého obvodového rámečku, který je obepnut ještě i světlým. Funkce si tak hravě poradí se světlým i tmavým podkladem a drtivou většinou barev v pozadí.

Animace se spustí po kliknutí...

Snazší výběr data na dotykových displejích

Tady se řeší problém, že v posledních letech přibylo zařízení, která mají velkou obrazovku, která je současně dotyková. Třeba notebooky. Zatímco běžně funguje výběr z uvedeného řádku pro datum perfektně na mobilu, na velkém displeji je zadávání dost obtížné. Vývojáři tedy zvětšili oblast pro “tapnutí” prstem a upravili setrvačnost při scrollování tak, aby bylo zadávání mnohem jednodušší.

Možnost výběru barev na klávesnici

Volba barvy byla doposud doménou prstu nebo myši a pro klávesnici byla dostupná jen políčka pro zadání hodnot. V nové verzi už bude možné mezi nimi pomocí klávesnice i přepínat. Odpadne tím nutnost použít dotykovou obrazovku nebo myš. V nových formulářích obecně dostane klávesnice více prostoru.

Novinky už jsou aplikované v desktopových prohlížečích Edge a Chrome 81. V případě druhého zmíněného však zatím pouze ve formě testovací funkce. Tu je nutné zapnout přes známé “vlajky”. V tomto případě jde o “chrome://flags/#form-controls-refresh“. Do ostré verze prohlížeče se novinka dostane někdy v květnu při vydání s pořadovým číslem 83. Chrome pro Android dostane nové formuláře skrze aktualizované Chromium také ještě letos. A kde se změny projeví? Vlastně na všech webech, jejichž autoři tyto prvky z Chromia použili. Jestli mezi ně patříte, Google vám nabízí otestování novinek v betě Chromu.

Líbí se vám nové provedení prvků pro formuláře v rámci Chromium jádra?

Zdroj: Chromium blog