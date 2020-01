Tohle by vás asi nikdy nenapadlo: Microsoft bude vylepšovat Chrome

Microsoft na vlastním písečku vyvíjí prohlížeče Explorer a Edge a přitom se skřípěním zubů sleduje, jak roste popularita konkurenčního Google Chrome. Tak několik let vypadal pohled na svět webových prohlížečů v podání těchto dvou gigantů. To se ovšem nedávno změnilo, když se Microsoft rozhodl úplně překopat svůj browser Edge. Před několika měsíci jej začal budovat na opensource základu Chromium, který je od počátku srdcem Chromu a dílem Googlu. Před několika dny se nový Edge oficiálně ukázal a podobá se výrazně právě svému tehdejšímu rivalovi. A dokonce přinesl i několik novinek navíc. Ptáte se, proč píšeme “tehdejšímu rivalovi”? V současnosti totiž prohlížeče pojí nejen stejné jádro, ale i překvapivě spolupracující vývojářské týmy. Před několika dny se totiž přišlo na to, že Microsoft dokonce bude vylepšovat Chrome.

Jde o hru s kartami

Je to jako když velký brácha pomáhá mladšímu a ten mu to později oplácí. Nový Edge si přisvojit stejné jádro, základní funkce a vstoupil do světa s velmi podobným designem. Navíc ale i s některými velmi praktickými vychytávkami, které Chrome nemá (bez použití pluginů). A tady to začíná být zajímavé. K vylepšování Chromia teď tedy přispívají obě firmy, i když každá trochu po svém. Vývojáři Microsoftu do prohlížeče Edge implementovali například možnost přehodit v menu do nového okna několik karet naráz. To zaujalo jejich kolegy z Googlu, kteří se na rovinu zeptali, jestli mohou to samé zavést i v jejich prohlížeči. Slovo dalo slovo a dříve nemyslitelná věc se skutečně stane. Microsoft bude vylepšovat Chrome tím, že mu k použití poskytne svou část kódu z Chromia pro Edge. A nejen to.

Z dokumentace v Chromiu vychází, že za revolucí stojí pánové Leonard Grey (Google) a Justin Gallagher (Microsoft). Ta jména jste asi nikdy v životě neslyšeli, ale jde o vývojáře zmíněných prohlížečů. Když se Grey dozvěděl o nové možnosti s přesunem karet, napsal Gallagherovi dotaz, jestli by šla funkce převzít i pro Chrome. Ten to nejenže posvětil, ale dokonce se nabídl, že se implementace kódu ujme. Do dvou týdnů se tak skutečně stalo a nyní čeká zatím neaktualizovaný kus kódu na oficiální spuštění v Chrome Canary, testovací verzi prohlížeče od Googlu. V podstatě teď nejde ani o to, co přesně se v prohlížeči objeví a jak významné to je. Nejdůležitější je princip nově vzniklé spolupráce. Jde hlavně o vůbec první změnu, kterou Microsoft v Chromiu udělal a dotkne se přímo uživatelů i mimo jeho Edge. V roce 2019 měl přitom na kontě přes 1000 různých změn.

Bude Microsoft za frajera?

Tato zpráva je důkazem toho, že i zdánlivě nesmiřitelní technologičtí rivalové mohou nakonec spolupracovat. Kdo by před lety tušil, že Microsoft zvolí pro svůj prohlížeč jádro od Googlu a pak bude dokonce vylepšovat i jeho Chrome? Po letech velkého boje o každého uživatele a fázi, kdy Google odmítal vydávat aplikace pro Windows Phone? Asi nikdo. Do budoucna by ale mohlo jít o zajímavou variantu spolupráce. Google může být hrdý, že konkurent staví na jeho vynálezu. Microsoft má zase po letech opravdu konkurenceschopný prohlížeč, který jistě zláká nové uživatele. A pokud občas pomůže Googlu vylepšit i jeho nástroj, může být za frajera. V očích svých i v očích uživatelů. Novinka s kartami rozhodně není posledním takovým krokem. Microsoft už do Chromia chystá nová vylepšení v oblasti dostupnosti, výkonu a kompatibility. Jak pro Edge tak i pro Chrome.

Zdroj: XDA