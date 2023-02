Google vyhledávání zažívá AI revoluci. Dívejte na novinky

Svět internetového vyhledávání evidentně zažívá právě v těchto chvílích malou revoluci. Pár hodin poté, co Microsoft oznámil začlenění chatovacího bota do svého vyhledávače Bing a prohlížeče Edge, oficiálně potvrdil tyto plány také konkurent Google. V rámci živého přenosu z Paříže ukázal mimo jiné schopnosti chatovacího “parťáka” jménem Bard, který jako umělá inteligence (AI) v budoucnu nabídne vlastní odpovědi na zadané dotazy nad rámec běžných výsledků vyhledávání. Google také globálně spustí tzv. kombinované vyhledávání.

AI funkce Bard, která je ještě v tuto chvíli podrobována internímu testování, bude v horní části stránky s výsledky Google vyhledávání generovat strukturované odpovědi na základě dat z internetu. Společnost jako příklad ukázala třeba dotaz typu “Jak vybrat auto?”, ke kterému na stránce vyjely nejen klasické výsledky vedoucí na různé weby, ale také průvodní rady přímo od Barda. Ten doporučuje zvážit typ paliva, bezpečnost, rozpočet nebo počet sedadel. Následně umí reagovat na doplňující dotazy, stejně jako konkurenční ChatGPT. Jen je stále online.

Další příklady komunikace s připravovaným chatovacím botem před dvěma dny zveřejnil šéf Google Sundar Pichai. Firma v poslední prezentaci demonstrovala i princip NORA, který je zkratkou pro No One Right Answer neboli Nejen jedna správná odpověď. Konverzační umělá inteligence si tedy bude dávat záležet na tom, aby zohlednila více úhlů pohledu na danou otázku a nabídla zdroje s více možnostmi.

Stejně jako Bard začne veřejnosti sloužit až někdy v dalších měsících i zmíněné kombinované vyhledávání. A to v mobilních zařízeních s Androidem. Jde prakticky o Google Lens s rozšířenými schopnostmi uživatelům pomoci najít požadované věci nejen na základě textu či obrázku, ale s použitím obou těchto parametrů.

Google presents : Live from Paris

“Po celém světě budete moci použít kombinované vyhledávání na jakýkoliv z obrázků ze stránky s vyhledávacími výsledky na mobilu. Uveďme si to na příkladu: budete-li vyhledávat “moderní obývací pokoj”, všimnete se ve výsledcích kulatého konferenčního stolku, který se vám líbí, ale potřebovali byste ho hranatý. V blízké budoucnosti budete moci použít kombinované vyhledávání a přidat text “hranatý” a najít tak styl a tvar, který potřebujete,” uvádí Google.

Kromě těchto dvou novinek společnost mluvila například také o vylepšením v aplikaci Překladač. Tento měsíc začne uživatelům nabízet více možností překladu na základě kontextu. “Takže ať si budete chtít objednat k večeři okouna (anglicky bass) nebo si večer zahrát na basu (anglicky také bass), překladač vám nabídne ta nejvhodnější slova, obraty a idiomy pro daný kontext. V příštích týdnech bude tato funkce postupně dostupná v angličtině, francouzštině, němčině, japonštině a španělštině,” říká k novince Google.

V Překladači rovněž přibyly další jazyky, nová ovládací gesta a čitelnější texty. Zlepšila se také práce s fonty při překládání textu z obrázků. Jak už bylo prezentováno dříve, integrovaný překlad přes Google Lens zvládá pod přeložený text simulovat původní pozadí, takže výsledek vypadá o dost lépe.

