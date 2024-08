Nenechte se šmírovat! Tohle je 5 nejlepších alternativ za Google Authenticator

Dvoufázové ověření je důležitý krok pro ochranu vašich online účtů

Google Authenticator je populární volbou, existují ale alternativy s větší ochranou soukromí

Aplikací jsou spousty, takže si můžete vybrat tu, která vám vyhovuje nejvíce

Google Authenticator se stal populární volbou pro dvoufaktorové ověření či dvoufázové ověření, jeho popularita je ale často spojena s obavami o soukromí. Google, známý svým rozsáhlým sběrem dat, není zrovna ideální volbou pro ty, kteří si cení soukromí.

Authenticator od Googlu ale používá naprosto standardní algoritmy, které můžou používat i jiné aplikace. Funkci těchto protokolů vysvětluji ve větším detailu v jiném článku. Ve zkratce existují dva hlavní protokoly: TOTP a HOTP. TOTP, se kterým se dnes setkáte nejčastěji, mění aktuální kód podle času každých třicet sekund a HOTP podle počtu přihlášení.

Alternativ je spousta, mají krásný design, fungují naprosto bezproblémově a ani jedna z těch, které zde zmiňuji nesbírá žádná data o vás, o tom jak aplikaci používáte ani o vašem zařízení.

Aegis: Elegantní a konfigurovatelný

Aegis je asi tou nejpoužívanější alternativou z těch, co v tomto článku zmiňuji. Má velmi přehledné rozhraní, snadné ovládání a nabízí nemálo možností úprav – můžete si vybrat nejen mezi světlým a tmavým motivem, ale také upravit zobrazení na kompaktní, malé nebo jen jako dlaždice, či změnit umístění informací o daném klíči. Lze také importovat a exportovat do souboru a to dokonce i do takového, který je kompatibilní s Google Authenticator. Je možné dokonce upravit chování aplikace, kdy se například může minimalizovat po zkopírování kódu, nebo lze automaticky aktivovat vyhledávání po zapnutí, což se hodí především, pokud máte velké množství různých klíčů.

FreeOTP: Minimalismus na prvním místě

Další soukromou možností je FreeOTP. Tato aplikace staví jednoduchost před vše ostatní. Na rozdíl od Aegis nenabízí téměř žádná nastavení. Na hlavní obrazovce jsou pouze vaše klíče a tlačítko pro přidání dalších klíčů. Hamburger menu v pravém horním rohu nabízí jen export a import, automatické kopírování a informace o aplikaci. Pokud chcete jen nastavit klíče a v aplikaci nic nepřenastavovat, pak je FreeOTP skvělou volbou.

Poznámka Hamburger menu je ikona či tlačítko na obrazovce, které se zpravidla skládá ze tří vodorovných čar (vzdáleně připomínajících hamburger), které symbolizují rozbalovací nabídku. Používá se pro zobrazení vedlejších funkcí nebo nastavení aplikace.

FreeOTP+: Více funkcí, stále minimalistický

Pokud se vám zamlouvá FreeOTP, ale funkcí je pro vás přeci jen příliš málo, pak je tu FreeOTP+. Tato aplikace bere kód z FreeOTP a přidává k němu další funkce. V hamburger menu přibývá možnost tmavého motivu, více možností exportu a importu, zapnutí či vypnutí hesla při spuštění aplikace (FreeOTP vyžaduje heslo vždy) a přidání tokenu či skenování QR kódu (což je ale trochu nadbytečné, protože ikona pro QR kód je hned na hlavní obrazovce).

Mauth: Krásný design a intuitivní ovládání

Dále je na výběr aplikace Mauth. Ta poskytuje krásný material design, který možná i překonává Aegis. Na hlavní obrazovce se seznamem aplikací je tentokrát kromě možnosti přidání klíčů také možnost seřazení podle data a podle abecedy. Nastavení je zde spíše jednodušší. Nabízí možnost zabránění snímků obrazovky, uzamknutí PINem a nastavení tmavého či světlého motivu a barev aplikace.

KeePass: Integrace se správcem hesel

Jako poslední ještě stojí za zmínku to, že i někteří správci hesel podporují OTP pro dvojí ověření. Pokud tedy nechcete mít hesla a OTP klíče odděleně, můžete použít například KeePassDX nebo, pokud se vám nelíbí třeba jeho design, je možné zvolit také AuthPass. Obě tyto aplikace jsou vzájemně kompatibilní nejen mezi sebou, ale také například s programem pro počítače KeePassXC, takže můžete bez překážek zkoušet různé alternativy, dokud nenarazíte na tu, která vám vyhovuje nejvíce.

Závěr: Které dvoufázové ověření je pro vás nejlepší?

Pokud hledáte aplikaci s jednoduchým a přehledným designem, která ale umožňuje detailní úpravy chování a zobrazení, pak je pro vás Aegis jako ulitý. Pokud vám postačí jen základní nastavení a úpravy vzhledu, pak vám bude nejvíce vyhovovat Mauth. Hraje-li u vás ovšem jednoduchost prim, pak si zvolte FreeOTP.

Jakou aplikaci používáte vy? Jste s ní spokojeni?

Zdroj: F-Droid