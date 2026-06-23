Google připravuje zajímavou funkci: Pixel si bude pamatovat hudbu i rozhovory kolem vás Hlavní stránka Zprávičky Google podle úniku chystá pro Pixely funkci Audio Memory, tedy jakousi „zvukovou paměť" Telefon má rozpoznávat hudbu kolem vás a podle kódu zachytávat i důležité rozhovory Zatím jde jen o nález z rozboru systémové aplikace, termín spuštění Google nepotvrdil Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Funkce Audio Memory zatím existuje jen v kódu systémové aplikace, přesto dobře napovídá, kam Google s Pixely míří: telefon by si měl pamatovat zvuky kolem vás a dělat z nich poznámky. Podrobnosti o dosud nevydané vychytávce popsaly dva důvěryhodné zahraniční weby. Co má Audio Memory umět? Funkce podle serverů 9to5Google a Android Authority rozšíří dnešní Now Playing — tedy rozpoznávání skladeb, které na Pixelech běží na pozadí. Audio Memory má jít o krok dál a sledovat hudbu, kterou během dne slyšíte kolem sebe i z ostatních aplikací, a vést si o ní průběžný záznam. Jeden z textů prý zmiňuje i zachytávání „důležitých rozhovorů“ a jejich přepis do poznámek, podobně jako to dělají AI zapisovače schůzek. Oba servery ale upozorňují, že tahle část je v kódu zatím jen letmo — může tedy jít spíš o budoucí cíl než o funkci připravenou ke spuštění. Soukromí má hlídat zpracování v telefonu Google podle nalezeného kódu staví na zpracování přímo v zařízení přes takzvaný Private Compute Core. Skladby se mají poznávat z místní databáze; ven z telefonu se prý pošle jen krátký „digitální otisk“ písničky, kterou se nepodaří rozpoznat lokálně. Google pořádně vylepšil NotebookLM. Nyní je chytřejší a zvládne vytvářet soubory ke stažení Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Klíčové je, že rozhovory a zvuky na pozadí se podle kódu Googlu neposílají vůbec. Pokud to ve finální verzi vydrží, byla by to odpověď na hlavní obavu, kterou podobné „naslouchající“ funkce vzbuzují. Kdy Audio Memory dorazí Tady je namístě opatrnost. Funkce zatím žije jen v rozboru aplikace Android System Intelligence (s kódovým označením blueflax) a Google ji oficiálně nepředstavil. Datum spuštění ani seznam podporovaných Pixelů zatím nejsou známé. 9to5Google navíc připouští i skromnější variantu — že by se nakonec mohlo jednat „jen“ o záznam zvuku z telefonních hovorů. Chtěli byste, aby si Pixel pamatoval zvuky kolem vás — nebo je to za hranou soukromí? Zdroje: 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Google Google Pixel Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024