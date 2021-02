Jak dostat Google Asistenta do Windows PC, Linuxu či Macu?

Google Asistent, i když doposud bohužel stále nepodporující češtinu, je velmi oblíbený pomocník, který se nachází v mnoha našich telefonech, chytrých reproduktorech, hodinkách nebo i automobilech. Jedna platforma je mu však stále zapovězená. Vyjma Chromebooků jsou to všechny počítače, které běží se systémy Windows / Linux / macOS. Alespoň tedy oficiálně. Vývojář Melvin Abraham z komunity XDA Developers má totiž na svědomí vlastní verzi, která jde na počítačích spustit. My si nyní ukážeme, jak se dá tento neoficiální Google Asistent nainstalovat do PC s Windows, systémem Linux či počítače s macOS. Postup má poměrně hodně bodů, nicméně díky podrobným vysvětlivkám a doprovodným obrázkům by ho měl zvládnout i méně zdatný uživatel.

Návod: Neoficiální Google Asistent pro Windows PC / Linux PC / macOS

Jelikož jde o experimentální dílo, které není oficiálně vydáno a certifikováno společností Google, je potřeba provést několik kroků souvisejících s vývojářským prostředím. Postup zahrnuje nejen stažení samotného programu (pro Windows jde o instalační .exe soubor), ale i registraci konkrétního počítače do programu pro vývojáře a napojení oficiálního Google Assistant API. Možná to teď zní složitě, ale s naším návodem to jistě zvládnete. Předem upozorňujeme, že pro zprovoznění je potřeba mít ve všech zmíněných nástrojích přihlášený Google účet.

Registrace vašeho zařízení

Běžte na web Actions on Google a klikněte na tlačítko New Project. Zadejte mu libovolný název a zvolte jazyk a zemi.

Po vytvoření projektu se dostanete na jeho nástěnku. Sjeďte úplně dolů a klikněte na Click here u položky s registrací zařízení. Na kartě Device registration klikněte na tlačítko Register model. Políčka ve formuláři můžete vyplnit v podstatě libovolně a kliknout znovu na Register model. Tato část postupu končí stažením autentizačního souboru .json, což provedete na modré tlačítko Download OAuth 2.0 credentials. Pamatujte si, kam jste soubor uložili. Nebo si jej rovnou přesuňte někam na vhodné místo.

Propojení s API

Jděte na web Cloud Console a ujistěte se, že jste přihlášení. Výzvu k zahájení Trial verze můžete v tuto chvíli ignorovat. V horní modré liště klikněte vpravo vedle nápisu Google Cloud Platform na rozbalovací šipku, která vám nabídne seznam rozběhnutých projektů. V nabídce klikněte na řádek daného projektu a klikněte na Open. Následně v levém menu najděte položku APIs & Services a otevřete její Dashboard. Klikněte nahoře na tlačítko Enable APIs and Services. V nabídce nástrojů vyhledejte Google Assistant a potvrďte jeho přiřazení tlačítkem Enable.

Dál v levém menu otevřete Credentials, na úvodní stránce vyberte External a klikněte na Create. Následující formulář vás dvakrát požádá o e-mail. Zadejte ideálně ten stejný, se kterým postup provádíte a klikněte na Save and continue. V dalším kroku je potřeba přidat testera aplikace (v tomto případě sám sebe), takže klikněte na Add Users a přidejte znovu svou adresu.

Google Asistent a aktivace ve Windows PC / Linux PC / macOS

Na Github stránce s projektem si najděte instalační soubor, stáhněte jej a standardně nainstalujte. Pokud používáte běžný počítač s Windows, tak se vás týká .exe soubor. Pro Linux je připravený jiný zdroj.

Po spuštění se zobrazí uvítací obrazovky a nakonec i výzva, že programu schází Authentification File. Jde o soubor, který jste stáhli v první části postupu. Klikněte vlevo nahoře na ikonu nastavení a v prvním poli formuláře dříve stažený .json soubor vyhledejte a vyberte. Druhé pole můžete nechat prázdné a poté potvrdit jeho automatické vyplnění. Pak je potřeba provést Relaunch neboli opětovné spuštění.

V tento moment by po vás měl program chtít Token, přičemž by mělo současně vyskočit i okno prohlížeče. V něm se přihlaste k patřičnému účtu a aplikaci povolte. Pokud se objeví upozornění, že chybí ověření, klikněte na Pokračovat. Následně se po kliknutí na tlačítko Povolit objeví požadovaný Token. Zkopírujte jej a vložte do programu. Tím je instalace a aktivace dokončena. Nyní můžete Google Asistenta používat.

Výše vidíte všechny položky nastavení, které momentálně program má. I když v tuto chvíli nezvládne nabídnout stejné možnosti jako na oficiálně podporovaných platformách (třeba neustálý poslech nebo spouštění jiných aplikací atd.), může neoficiální Google Asistent i na Windows či Linux PC či macOS celkem hezky při různých příležitostech posloužit. Mimoto je tu potenciál, že podobné snahy nadšených vývojářů nakonec dotlačí Google k tomu, že asistenta pro počítače udělá.

Povedlo se? Co vám v této verzi chybí?