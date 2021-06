Další appka Googlu má přes 500 milionů stažení. V ČR je trochu v nemilosti

Neuběhl pořádně ani týden od zprávy, že Google Kalkulačka překonala milník jedné miliardy instalací / stažení v Obchodě Play, a už tu máme kulatiny u další aplikace tohoto technologického giganta. Poloviční laťku, tedy 500 milionů stažení či instalací, teď překonal Google Asistent. Pokud si nyní říkáte, že to je přece velmi často základní část systému, máte pravdu. Ale jen tak napůl.

Obchod Play hlásí: Google Asistent má přes 500 milionů stažení

Aplikace Google Asistent, která je umístěná přímo do Obchodu Play, představuje jen jakéhosi zástupce, kterého si můžete k dané funkci umístit do výběru v menu nebo na plochu. Na funkčnost tohoto hlasového pomocníka jinak nemá vliv, což význam tohoto vysokého čísla vlastně ještě víc umocňuje. Aby něco, co není nutně potřeba instalovat a ani se tak (nejspíš) neděje hned z výroby, mělo 500 milionů stažení, je slušný výkon. Není to přitom ani rok, co stejná aplikace překonala stomilionový milník.

Určitě to svědčí o celosvětové popularitě Google Asistenta, který je ale konkrétně v ČR předmětem nespokojenosti. Stále se zde čeká, až v tomto nástroji americká firma zprovozní český jazyk. Několik náznaků už proběhlo, ale konečný výsledek je pořád v nedohlednu. V opačném případě by se možná Češi i o nějaký ten milion stažení navíc taky postarali.

Používáte Google Asistenta i v angličtině? Na co?

Zdroj: apolice