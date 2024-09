Google DeepMind přichází s revolučním AI systémem, který navrhuje provázání proteinů

AlphaProteo může vědcům pomáhat s vymýšlením nových léků

Hodí se pro biologický a zdravotnický výzkum

Umělá inteligence, to nejsou jen chatboti a generování obrázků nebo videí. Google teď ukázal, čeho všeho už je AI schopna. Prostřednictvím své výzkumné laboratoře DeepMind představil jedinečný systém založený na umělé inteligenci, který dokáže navrhovat proteiny, které se dokážou vázat na cílové molekuly. Pro laika to zní hodně složitě a složité to také je. Vědcům to ale může velmi usnadnit práci a napomůže to k urychlení procesu výroby různých léků.

Systém AlphaProteo byl vytvořen speciálně za účelem navrhování nových a velmi pevných proteinových vazeb. Experti na umělou inteligenci z DeepMind svůj model testovali i oproti různým konkurenčním systémům, které už proteinové vazby umějí navrhovat – a u 7 vybraných proteinů došli k tomu, že AlphaProteo je 3krát až 300krát lepší.

Důležité je, že systém dokáže vytvářet proteinové vazby i s proteinem VEGF-A, který souvisí se vznikem rakoviny a způsobuje různé komplikace u cukrovky. Vědcům by tak tato umělá inteligence mohla pomoci snadněji hledat vhodné léky na cukrovku a lépe zkoumat a ve finále i léčit rakovinu.

Google povolal i vědce pro ověření

Při trénování tohoto AI modelu Google využil systém Protein Data Bank (PDB) a “ vypůjčil“ si přes 100 milionů struktur ze systému AlphaFold (což je o trochu starší AI databáze proteinových struktur od Googlu). Při testování si vědci pohráli třeba s proteiny spojenými s onemocněními SARS-CoV-2, rakovinou, záněty a autoimunitními onemocněními. Navrhli pro ně vhodné vazby a našli proteiny s nejpevnějšími vazbami. A tyto vazby byly až 10krát silnější než u stávajících, konkurenčních systémů.

Pro ověření si Google pozval vědce z Francis Crick Institute, kteří potvrdili správnost výsledků i možnou budoucí prospěšnost při výzkumu nemocí a vývoji léků. tento systém založený na umělé inteligenci by především mohl vědcům pomoci zkrátit dobu potřebnou pro výzkum.

Google přitom přiznává, že nejsložitější vazby jeho AI ještě nezvládá – ale hodlá ve vývoji pokračovat dál, aby se podařilo splnit i tento cíl. A výsledný systém se tak může stát prospěšným pro celé lidstvo.

Zdroj: deepmind.google