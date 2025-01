Gmail má skvělou novinku, která vám ušetří spoustu času i nervů

Reklama

Některé e-maily bývají stručné a jasné. Jiné jsou naopak rozvláčné a než se v nich dočtete ty nejpotřebnější informace, trvá to nekonečně dlouho. Nová funkce od Googlu, která právě nyní přibyla na Gmail, vás teď ale konečně může zbavit nutnosti číst celé dlouhé e-maily. Ty nejzásadnější informace automaticky shrne a zobrazí vám je v kartě umístěné hned na začátku dané zprávy.

Karty se souhrnem přibyly do aplikace Gmail pro Android a iOS, ale nezobrazují se u každé přijaté zprávy. Objevují se pouze u těch, které obsahují konkrétní informace – tedy data, časy atd. Najdete je proto typicky u e-mailů týkajících se sledování objednávek, plánovaných událostí nebo cestování.

Jak zapnout karty se souhrnem?

Karty s generovaným souhrnem obsahu e-mailů se ve vašem mobilu nebo tabletu nezačnou objevovat samy od sebe. Musíte si je nejprve aktivovat. Je to ale snadné a zvládnete to ve 2 krocích. Nejprve v Nastavení zapněte volbu Chytré funkce. Poté aktivujte možnost Seskupování zpráv do konverzací.

Pak už by to mělo začít fungovat. Ale možná brzy zjistíte, že vygenerovaná karta se souhrnem obsahuje jen málo informací. Nebo se vám někdy neobjeví vůbec. Může se to dít kvůli tomu, že daný e-mail sám o sobě obsahuje málo konkrétních informací, z nichž by mohl být přehled sestaven.

A nebo je někde zkrátka chyba. Pak je vhodné využít funkci „Odeslat zpětnou vazbu“ a dát Googlu vědět, že u vás něco nefunguje.

