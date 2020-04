Bývalí inženýři Samsungu ukázali nové zařízení pro bezdotykové ovládání

Znáte LIDAR systém? Umožňuje bezdrátové měření vzdálenosti na základě pulzů paprsků. Že vám to nic neřeklo? Jde o o ten vynález, který pomáhá elektronice s orientací v prostoru a bez kterého by se neobešla třeba autonomní auta nebo právě inteligentní vysavače. Přístroje díky němu zjednodušeně řečeno nemusejí narážet do objektů a překážku poznají na dálku. Skupina bývalých inženýrů ze Samsungu se teď rozhodla technologii vylepšit a použít k novému účelu. Podařilo se jim vytvořit prototyp velmi kompaktního zařízení s názvem GLAMOS, které podobně jako třeba pohybový senzor u konzolí nebo bezdotykový snímač u telefonu dokáže zaznamenávat gesta. Po jednoduchém připojení k libovolnému zařízení může běžnou obrazovku nebo třeba i obyčejnou stěnu na proměnit na interaktivní.

Staré technologie posunuté na novou úroveň

Všechny zmíněné věci, které už existují, posouvá vynález v několika ohledech na novou úroveň. Zmíněný LIDAR modul byl například zmenšen na miniaturní velikost. Prototyp GLAMOS zařízení má cca 4 x 3 x 3 centimetry a i tak dokáže pojmout vstupní gesta ve 180 ° široké a téměř dva metry široké oblasti před sebou. Tím překonává jiné technologie pro prezentování nebo zmíněné konzolové hraní. Je možné jej umístit třeba na horní hranu monitoru, na stěnu, na okraj prezentační tabule nebo před opravdu velkou televizi. Ve všech případech se uživatel vůbec nemusí dotýkat obrazovky nebo jiné plochy a ta se přitom jako dotyková chová.

GLAMOS – KICKSTARTER

Zařízení GLAMOS by mohlo mít několik využití v případech, kdy chcete přístroji ve stylu dotykového displeje něco přikázat a přitom se jej nechcete dotýkat nebo vůbec dotykové není. Třeba televizoru v obýváku, tabletu při vaření nebo popsané tabule na poradě. Systém je naučený na několik základních gest pro práci i hraní a podle všeho bez problému funguje. Jeho autoři to ukazují na obrázcích i videích u svého crowdfundingového projektu na serveru Indiegogo. V některých záběrech to vypadá, jako by elektronice dával instrukce Jedi.

Funkční prototyp GLAMOS modulu je hotový a v kampani se vybírají peníze na jeho masovou výrobu. Základní verze s připojováním přes kabel vyjde přispěvatele na cca 3200 Kč, vylepšená s Bluetooth spojením na cca 3 700 Kč. Bavíme se tady ale o virtuální koupi. Během vývoje se pochopitelně může cokoli pokazit a peníze zákazníků by mohly skončit v neúspěšném projektu. Pokud ale patříte mezi fanoušky podobných experimentálních technologií, mohla by vás tato možnost zajímat. Novinka v oblasti bezdotykového ovládání počítá s podporou Androidu, iOS, Windows a Linuxu.

