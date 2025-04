Gemini bude procházet Fotky Google! Takhle vám zjednoduší vyhledávání fotografií

V aplikaci Google Gemini pro Android začíná postupně přibývat funkce, která propojuje konverzaci s vaší fotogalerií. Pokud tedy máte zálohované snímky ve službě Google Fotky, můžete se je teď pokusit najít přímo přes chatovací rozhraní Gemini – pomocí dotazu v přirozeném jazyce. Nová funkce se zatím postupně objevuje vybraným uživatelům ve Spojených státech, ale není vůbec od věci ji v nejbližší době očekávat i u nás.

Zda taková očekávání každopádně nejsou naivní, je rozhodně na pováženou vzhledem k tomu, že obdoba této novinky jménem „Ask Photos“, která byla oznámena minulý rok, stále není k mání. Podívejme se každopádně, co bychom v budoucnosti od integrace Fotek Google do Gemini AI mohli očekávat.

První chytrou novinkou je vyhledávání snímků v galerii podle kontextu, a tedy podle lidí na fotce, míst nebo dat pořízení, popisu obsahu snímku a nebo podle samotného aktuálního kontextu konverzace s umělou inteligencí. Tato schopnost by se měla dát vyvolat jednoduchým příkazem jako například „ukaž fotky, na kterých je moje kočka Mamba“ nebo třeba „ukaž mi fotky krajin“.

Druhá funkce pak funguje na bázi konkrétních informací ve fotkách a je o něco zajímavější. AI by měla najít detaily uložené ve vašich snímcích – například z dokumentů nebo dokonce účtenek. V takovém případě by mělo na umělou inteligenci fungovat zadání typu „ukaž, co jsme jedli na dovolené v Chorvatsku“.

Obecně stačí použít frázi „moje fotky“ nebo přímo tagnout aplikaci @Fotky Google, případně @Google Photos.

Až bude funkce dostupná, zapnete ji přímo v Gemini aplikaci. Stačí jen klepnout na profilový obrázek vpravo nahoře, jít do „apps“ neboli „aplikací“ a v záložce „Media“ povolit Fotky Google. Najdete ji vedle integrací jako Spotify nebo YouTube. Měly by být zhruba tady:

Zatím se jedná jen o první vlaštovku – ale rozhodně zajímavou. Až se integrace snad rozšíří globálně, může představovat jeden z důvodů, proč si tuto umělou inteligenci od Googlu držet v kapse i pro soukromější dotazy.

Měli byste o takovou funkci zájem?

Zdroj: 9to5Google