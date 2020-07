Garmin má obří problém. Kvůli útoku hackerů nefungují jeho služby

Cvičíte nebo jinak pracujete s chytrým zařízením od společnosti Garmin? Pravděpodobně jste tak zaznamenali výpadek jejích služeb. Důvodem je údajný hackerský útok, který ochromil nejen nástroj Garmin Connect zálohující například sportovní data, ale také další interní procesy. Stojí prý dokonce i továrna na výrobu dalších zařízení. Firma problémy přiznala, nicméně moc podrobností neposkytla a původně hovořila jen o výpadku systémů. Detailní informace se ovšem šíří od zaměstnanců, kteří mluví o ransomware. Tedy zákeřném viru, který zamyká počítačové soubory a požaduje výkupné. Výpadek Garmin služeb už trvá několik hodin.

Vzhledem k tomu, že napadeny jsou pravděpodobně celé servery americké společnosti, nefunguje velká spousta souvisejících systémů. Nejdou ani zálohovat data z hodinek či náramků do aplikace v telefonu. Je nutné to provést například přes USB připojení s počítačem. Případnou ztrátu naměřených sportovních statistik by uživatelé snášeli různě, nakonec ale může existovat i horší scénář. Zatím není jasné, zda nejsou v ohrožení i další údaje o jednotlivých uživatelích. Zoufalost celé situace podtrhuje fakt, že výpadek Garmin služeb ochromil také skoro všechny možnosti pro spojení s podporou.

Máte nějaký Garmin produkt? Jak jste na tom?

Zdroj: acentral