Garmin Vivoactive 6 přichází do Česka! Nabízí více možností, lepší běžecké funkce a příjemnější budík

Nedlouho poté, co se na internetu objevily klíčové specifikace a uniklé rendery hodinek Garmin Vivoactive 6, došlo k jejich oficiálnímu představení. Na zdejším trhu budou s cenou 8 190 Kč k dispozici již od 4. dubna, a to ve čtyřech barevných provedeních. Co se týče vylepšení oproti předchozí generaci, nový model zaujme lepšími běžeckými funkcemi nebo příjemnějším budíkem. Lákadel je však více.

Abyste nevstali špatnou nohou: zbrusu nová funkce vás probudí šetrněji

Garmin Vivoactive 6 nabízí zbrusu novou funkci chytrého budíku, který vás probudí ve správný čas slabými vibracemi. V přeneseném slova smyslu to znamená, že vás hodinky klidně probudí až 30 minut před vámi nastaveným časem, když v tom samy uvidí benefit. V tomto časovém okně totiž budou analyzovat vaše fáze spánku a pokusí se najít moment, kdy bude probuzení nejpříjemnější. Pokud se jim to nepodaří, nechají vás spát až do standardního času budíku.

Modelu Vivoactive 6 nechybí ani oblíbená „Ranní zpráva“, s níž po probuzení obdržíte přehled s analýzou spánku, detaily o regeneraci nebo stavu variability srdeční frekvence (HRV).

Více sportovních režimů a lepší nabídka pro běžce

Zatímco předešlý model nabízel pouze 30 předinstalovaných sportovních režimů, novinka Vivoactive 6 jich nabízí hned 80. Stává se z nich tedy ještě všestrannější parťák. Ideální jsou i pro silový trénink nebo zlepšení mobility těla díky stažitelným tréninkům. Dokonce je přítomen i režim invalidního vozíku.

Zajímavě zní i funkce „Animovaná cvičení“, která vám díky ukázkám pomůže vypilovat techniku pro HIIT, kardio, silový trénink, mobilitu a pilates.

Řada užitečných nástrojů čeká i na běžce, kteří se chtějí dlouhodobě zlepšovat. Vivoactive 6 například dovedou sledovat metriky, jako je kadence, délka kroku či doba kontaktu se zemí. Současně nabízí monitoring toho, jaký výkon podáváte na trati, či vytváření běžecké strategie s funkcí PacePro. Ta zvládne navrhnout ideální tempo pro každou trasu s ohledem na výškový profil. Zapomenout nesmíme ani na běžeckého trenéra Garmin Coach.

Za zmínku dále stojí funkce VO2 Max, která je ideální pro získání přehledu o současné kondici, plánování tréninků nebo odhad věku podle kondice. Jak už ale vyplynulo z dřívějšího úniku, chybí například měření EKG.

Garmin Pay, AMOLED a dvakrát větší úložiště pro hudbu

Při každodenním používání hodinek oceníte například podporu bezkontaktního placení se službou Garmin Pay. Model Vivoactive 6 taktéž oproti svému předchůdci nabízí dvojnásobnou kapacitu úložiště pro stahování hudby nebo ukládání dat, jež tentokrát činí 8 GB.

Dominantou hodinek je 1,2″ AMOLED panel s rozlišením 390×390 pixelů, který chrání sklíčko Corning Gorilla Glass 3. Výdrž v režimu smartwatch čítá podle výrobce až 11 dní při standardním používání, s funkcí always-on se pak snižuje na 5 dní.

Jak se výbava hodinek Garmin Vivoactive 6 zamlouvá vám?

