Garmin chystá nástupce svého bestselleru! Takto prý vypadají hodinky Vivoactive 6

Populární hodinky Garmin Vivoactie 5, které cenově spadají do nižší střední třídy, by se zanedlouho mohly dočkat svého nástupce. Na sociální síti Reddit se zdánlivě vyskytly oficiální rendery spolu s některými klíčovými specifikacemi. K představení by mělo dojít už tento měsíc.

Detaily o Garmin Vivoactive 6 se objevily na subredditu r/Garmin, kde je publikoval uživatel vystupující pod přezdívkou JinPingXi19890604 (upozornil na to server Notebookcheck). Soudě podle zveřejněného obrázku se můžeme těšit na minimálně čtyři barevné varianty, a to černou, krémovou, tmavě zelenou a světle oranžovou.

Co se pak týče výbavy, Garmin Vivoactive 6 údajně přinesou vestavěný gyroskop, kompas a akcelerometr. Jejich paleta funkcí má zahrnovat možnost sledování vertikální oscilace, doby kontaktu se zemí, VO2 Max či běžeckého výkonu v rámci aplikace Running Power. Chybět nemá ani vychytávka PacePro, která dovede navrhnout optimální tempo podle výškového profilu trasy. Všechny zmíněné funkce jsou již k dispozici na jiných kompatibilních hodinkách.

Na základě dostupných informací se zdá být nepravděpodobné, že by Garmin Vivoactive 6 dorazily například s funkcí EKG nebo výškoměrem – leaker přítomnost těchto vlastností v diskuzi pod původním příspěvkem přímo vyvrátil.

Garmin Vivoactive 5

Kdy přesně se hodinky ukáží světu a kolik budou stát, insider neprozradil. Na další specifikace, jako je například výdrž baterie, si rovněž budeme muset počkat.

Jakou máte zkušenost s řadou Garmin Forerunner?

