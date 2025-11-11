Garmin s MicroLED hodinkami předběhl Samsung i Apple. Čím je nový typ displeje zajímavý a proč zklamal účinností? Hlavní stránka Články Garmin v září uvedl hodinky Fenix 8 Pro, vůbec první model s MicroLED displejem Předběhl Samsung a Apple, o jejichž hodinkách s touto technologií se hovoří už léta MicroLED panely nabízí delší životnost a kvalitnější obraz, zatím ale mají i jisté nedostatky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Inovace na poli displejů za mě patří k těm nejzajímavějším na celé technologické scéně. Firmy jako Samsung nebo LG se na velkých veletrzích pravidelně předvádějí v tom, kdo dříve představí panel se zbrusu novou vlastností. Pokud se zaměříme čistě na pole elektroniky dostupné pro běžné smrtelníky, poslední roky jsme slýchali o blížícím se nasazení MicroLED displejů do chytrých hodinek. Nakonec to ale nebyl Samsung ani Apple, kdo je jako první přinesl, nýbrž Garmin, výrobce populárních hodinek pro sportovce. Jak Garmin předběhl ty největší hráče Zatímco spekulace o MicroLED hodinkách z dílny Samsungu či Applu jsme měli možnost slýchat už dobrých pár let, zvěsti o modelu od Garminu se pořádně objevily až loni na podzim. Letos v září jsme se pak dočkali uvedení – hodinky Fenix 8 Pro, které jsou k dispozici v MicroLED, ale i standardní AMOLED verzi, dorazily jako pokročilejší přírůstky do již několik měsíců existující řady vlajkových sporttesterů. Cestu Garminu za prvními hodinkami s revolučním typem panelu v rozhovoru pro server Tom’s Guide popsal Ralph Poshak, manažer oddělení společnosti zabývajícího se displeji . „Šlo o dvouletetý proces vývoje,“ uvedl a dodal, že se Garmin začal o MicroLED blíže zajímat poté, co vyšlo najevo, že se jím zabývá jeden z jeho dodavatelů. Poshak věří, že MicroLED má potenciál stát se na trhu s chytrými hodinkami revoluční technologií a poznamenává, že Garmin rozhodně hodlá pokračovat v objevování způsobů, jak jej adekvátně využít ve svých produktech. V čem tkví výhody MicroLED panelů? Nasazování AMOLED panelů do hodinek Garmin se neobešlo bez kritiky mnohých sportovců, kteří preferovali MIP panely pro jejich energetickou účinnost a dobrou viditelnost na slunci. Zcela objektivně ale můžeme říct, že na barevné AMOLEDy je mnohem hezčí pohled. MicroLED panely nejenže posouvají dál samotnou kvalitu obrazu, ať už jde o zobrazení barev nebo jas, ale zároveň se ve srovnání s AMOLED displeji pyšní delší životností – nepotýkají se s nechvalně známým jevem vypalování pixelů, a to ani ve chvíli, kdy ze sebe vydají maximální svítivost. „Čím více OLED displej používáte, tím více se na opotřebovává. Je to spotřební materiál. MicroLED je anorganický. Stejně jako LED diody, které používáme již 50, 60, 70 let. Můžete je přehřát, ale při správném používání je nelze skutečně spálit. V první řadě tedy řeší problém vypalování OLED displejů,“ vysvětluje Poshak. „LCD displeje, jako je náš MIP panel, potřebují podsvícení a musíte jimi prosvítat světlo. OLED a microLED displeje si vytvářejí vlastní světlo, což vám poskytuje opravdu krásný dojem z přední strany displeje,“ dodává. Zklamání jménem výdrž baterie: Proč MicroLED model nevydrží déle? Ačkoliv se obecně traduje, že když přijde na energetickou efektivitu, jsou na tom MicroLED panely výrazně lépe než OLED displeje, v případě Garmin Fenix 8 Pro byla skutečnost trochu jiná. Model s modernějším panelem konkrétně vydrží jen 10 dní v režimu smartwatch, kdežto u levnější AMOLED verze výrobce hlásí až 27 dní. Ale proč? „Vyskytlo se obrovské nepochopení ohledně spotřeby energie,“ říká Polshak. „Nejlepší, co mohu říct, je, že OLED má 25letý náskok. Nevím, kdo přišel s tvrzením, že MicroLED bude najednou jako mávnutím kouzelného proutku spotřebovávat méně energie než OLED. Jednou se toho dosáhne, ale dnes to ještě není.“ Poznamenal také, že si je Garmin vědom vysokých očekávání fanoušků a následného zklamání z výdrže, a dodal, že se tento nedostatek do budoucna zlepší. Garmin se ostatně musí popasovat ještě s nejméně jednou překážkou, kterou je dotykový panel. Ten totiž v současné době není integrován přímo do MicroLED obrazovky, takže je výsledná konstrukce modelu o 1 mm tlustší než u AMOLED hodinek. Poshak nicméně potvrdil, že i vyřešení tohoto problému se MicroLED hodinky od Garminu v budoucnosti dočkají. Co od příštích MicroLED hodinek očekáváte vy? Kde se dozvíte více detailů: Garmin (Fenix 8 Pro MicroLED), Tom’s Guide (rozhovor s Ralphem Poshakem) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 