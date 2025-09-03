Garmin Fenix 8 Pro s revolučním microLED displejem míří do Česka. Jsou krok vpřed, nebo zklamání? Hlavní stránka Zprávičky Garmin oficiálně představil hodinky Fenix 8 Pro s prvním microLED displejem na trhu MicroLED verze nabízí jas až 4 500 nitů, paradoxně ale kratší výdrž baterie než AMOLED model Novinky přinášejí satelitní a LTE konektivitu pro volání a zprávy bez telefonu za 48 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Po včerejším úniku dnes Garmin oficiálně představil dlouho očekávané hodinky Fenix 8 Pro, které jako vůbec první na trhu nabízejí revoluční microLED displej. Tato technologie využívá více než 400 000 samostatných LED diod a dosahuje jasu až 4 500 nitů, čímž se nové americké hodinky stávají vůbec nejjasnějšími, jaké můžete mít. Garmin představil také AMOLED verzi s výdrží až 27 dní. Společným trumfem obou variant je pak podpora LTE konektivity a satelitního připojení. microLED má super jas, ale kde je očekávaná výdrž? Nový 1,4palcový microLED displej představuje skutečný průlom. S jasem až 4 500 nitů nabízí bezkonkurenční čitelnost na přímém slunci a ultraširoké pozorovací úhly. Garmin zdůrazňuje vysokou hustotu pixelů a syté barvy, které nedostanete ani u AMOLED panelu. Paradoxně však microLED verze vydrží pouze 10 dní v režimu chytrých hodinek, zatímco AMOLED model nabízí až 27 dní provozu. To je překvapivé, protože microLED technologie má obecně vyšší energetickou efektivitu než AMOLED. Důvodem může být extrémně vysoký maximální jas nebo specifická implementace displeje v prvním modelu této technologie. Pokud se ptáte na MIP, v případě nových Fenix 8 Pro jej Garmin zařízl úplně. Energeticky ještě úspornější obrazovku s vždy parádní čitelností nabízí jen u klasických osmiček. Satelitní a LTE konektivita pro bezpečnost Garmin Fenix 8 Pro jsou první hodinky značky s technologií inReach, která umožňuje komunikaci přes satelitní i LTE sítě. Uživatelé tak mohou volat, posílat textové a hlasové zprávy nebo sdílet svou polohu prostřednictvím funkce LiveTrack – to vše bez nutnosti mít u sebe telefon. Nejdůležitější bezpečnostní funkcí je interaktivní SOS komunikace se záchranným střediskem Garmin Response, které funguje nepřetržitě. Při aktivaci SOS hodinky odešlou zprávu přes satelitní nebo LTE spojení koordinačnímu centru, které následně komunikuje s uživatelem i místními záchrannými složkami. V České republice bohužel LTE pokrytí není k dispozici, funguje pouze satelitní konektivita. Pro využití těchto funkcí je nutné aktivní předplatné inReach, které začíná na 9,99 eura (245 Kč v přepočtu) měsíčně. Satelitní pokrytí v Česku funguje spolehlivě, s výjimkou situací, kdy je výhled na oblohu blokován budovami nebo stromy. Prémiová výbava za prémiovou cenu Hodinky Fenix 8 Pro nabízejí kompletní výbavu včetně titanové lunety, safírového sklíčka a odolnosti 10 ATM s podporou potápění do 40 metrů. Nechybí ani LED svítilna, předinstalované mapy TopoActive, podpora více než 43 000 golfových hřišť nebo pokročilé tréninkové funkce včetně skóre vytrvalosti a běhu do kopce. MicroLED verze je dostupná pouze ve velikosti 51 mm za astronomických 48 990 Kč. AMOLED varianta přichází ve dvou velikostech – 47 mm za 29 990 Kč a 51 mm za 32 490 Kč. Všechny modely budou k dispozici od 8. září. Co říkáte na první microLED displej v hodinkách? Zdroj: Garmin O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Garmin Garmin Fenix Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024 No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024