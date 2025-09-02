Tohle bude něco! Garmin Fenix 8 Pro unikají jako první hodinky s revolučním typem displeje Hlavní stránka Zprávičky Garminu unikly hodinky Fenix 8 Pro, vyjdou už brzy Jedna z variant má disponovat revolučním microLED displejem Oproti standardním „osmičkám“ dostanou nové bezpečnostní funkce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete si ještě spekulace o sportovních hodinkách Garmin s microLED displejem? Nyní se zdá, že jsme k jejich uvedení blíže, než by jeden očekával. Samotný americký výrobce totiž na svém webu – pravděpodobně omylem – zveřejnil hodinky Fenix 8 Pro microLED i s renderem zachycujícím jejich podobu. Existovat bude i standardní verze Fenix 8 Pro, která podle obrázku nabídne AMOLED panel a zřejmě bude levnější. Oproti klasickým „osmičkám“ přitom dostane nejméně jedno atraktivní vylepšení. Garmin přinese microLED hodinky jako první na světě O nasazení microLED panelů do chytrých hodinek se diskutuje už relativně dlouho. S pokročilejší displejovou technologií experimentovali ostřílení výrobci jako Apple či Samsung, který se konceptem dokonce chlubil veřejně. Že ji jako první přinese běžným smrtelníkům právě Garmin, bych ale původně spíše nepředpokládal. Koncept microLED hodinek od Samsungu Teď tomu každopádně vše nasvědčuje. Garmin už má zjevně připravené marketingové rendery a jejich zveřejnění (byť nejspíš neúmyslné) na oficiálním webu nasvědčuje opravdu brzkému uvedení. Co od Fenix 8 Pro microLED očekávat? Jistě vás zajímá, co od Garmin Fenix 8 Pro microLED můžeme očekávat. Jelikož toho únik moc neprovařil, odpíchnout se můžeme od obecných předpokladů pro tento typ displejů. Oproti AMOLEDům, které loňské Fenixy nabídly vůbec poprvé, nabízí benefitů hned několik. Když pomineme pro řadu uživatelů spíše detail v podobě hezčích barev, bavíme se především o vyšším jasu, podstatně lepší energetické efektivitě nebo delší životnosti. Za ni nesou odpovědnost anorganické diody, které nepodléhají vypalování. MicroLED lze zkrátka vnímat jako budoucnost displejů. Ostatně i samotný Garmin u hodinek Fenix 8 Pro s touto technologií uvedl, že půjde o dosud nejjasnější chytré hodinky. Jednoznačnou nevýhodou tohoto pokročilejšího typu panelu jsou ale vyšší výrobní náklady, které se dozajista odrazí na koncové ceně. Dá se proto předpokládat, že nové hodinky opravdu nebudou levnou záležitostí a dovolit si je budou moct pouze opravdoví nadšenci. SOS jako hlavní přednost Pro verze Z renderu běžné verze Garmin Fenix 8 Pro je očividné, že se dočkáme nových bezpečnostních funkcí. Zmínka o SOS nasvědčuje dlouho omílané LTE konektivitě a možná i podpoře satelitního připojení, které by ale nejspíš vyžadovalo samostatné předplatné. I tak by ale šlo o velký krok kupředu, z něhož by těžili především milovníci outdoorových aktivit, kteří do přírody často vyrážejí sami. Dočkáme se už zítra? Podle uživatele Redditu vystupujícího jako flodschi22 by uvedení Fenix 8 Pro mohlo nastat už zítra (popř. dnes, pokud tento článek čtete ve středu). Jak na tom budou nové hodinky s cenami, však zatím není jasné. Jak se na nové Garmin Fenix 8 Pro těšíte vy? Zdroje: Notebookcheck, Reddit O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Garmin microled Sportovní hodinky únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024