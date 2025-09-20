Nové Garminy kombinují AMOLED s analogovými ručičkami. Mají skvělou výdrž i odolnost, známe cenu Hlavní stránka Zprávičky Garmin Instinct Crossover AMOLED kombinují analogové ručičky s 1,2" AMOLED displejem Hodinky vydrží až 14 dní na jedno nabití a mají safírové sklíčko V Česku jsou k dispozici za 14 990 Kč ve dvou barevných variantách Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Americký výrobce sportovní elektroniky Garmin rozšířil svou nabídku v Česku o zajímavé hybridní hodinky Instinct Crossover AMOLED. Novinka kombinuje klasické analogové ručičky s moderním 1,2″ AMOLED displejem a cílí na uživatele, kteří hledají odolné outdoorové hodinky s tradičním vzhledem. Model dorazil na náš trh společně s fitness hodinkami Venu 4 a stojí 14 990 Kč. Spojení analogových ručiček s digitálním displejem Instinct Crossover AMOLED nabízejí 47mm polymerové pouzdro vyztužené kovovými prvky a dvouvrstvou kovovou lunetu. Hlavním lákadlem je kombinace fyzických hodinových ručiček s vrstvou Super-LumiNova pro viditelnost ve tmě a barevného AMOLED displeje s rozlišením 390 × 390 pixelů. Ručičky automaticky uhýbají do stran při zobrazení textu nebo grafiky, aby nepřekážely při čtení informací. Za spolehlivé zobrazení času zodpovídá technologie RevoDrive, která průběžně kalibruje pozici ručiček. Systém dokáže automaticky detekovat vychýlení po silném nárazu a ručičky překalibruje, aby vždy ukazovaly přesný čas. Displej chrání safírové sklíčko odolné proti poškrábání. Vojenská odolnost a 14denní výdrž Hodinky splňují vojenský standard MIL-STD-810 pro odolnost proti vysokým teplotám a nárazům. Disponují vodotěsností 10 ATM (100 metrů) a zvládnou fungovat v teplotách od -20 °C do +55 °C. S hmotností 67 gramů patří mezi lehčí outdoorové modely značky. PŘEDOBJEDNAT NOVÉ INSTINCTY Výdrž baterie dosahuje až 14 dní v režimu chytrých hodinek s aktivním měřením zdravotních metrik a připojeným telefonem. V úsporném režimu vydrží hodinky až 18 dní. Při použití GPS klesá výdrž na 29 hodin, s aktivací všech satelitních systémů včetně vícepásmového příjmu na 15 hodin. LED svítilna a pokročilá navigace Instinct Crossover AMOLED obsahují integrovanou LED svítilnu se dvěma barvami světla. Bílé světlo nabízí čtyři stupně intenzity, červené světlo (u verze Tactical zelené) pomáhá zachovat noční vidění. Svítilna podporuje také režim blikání pro nouzové situace. Pro navigaci využívají hodinky vícepásmovou GPS s podporou systémů GPS, GLONASS a Galileo. Technologie SatIQ automaticky optimalizuje spotřebu energie při zachování maximální přesnosti určení polohy. Součástí výbavy je barometrický výškoměr, 3osý kompas a teploměr. Sledování zdraví a sportovní funkce Hodinky nepřetržitě měří srdeční tep, okysličení krve pomocí pulzního oxymetru, variabilitu srdečního tepu a dechovou frekvenci. Funkce Spánkový poradce analyzuje jednotlivé fáze spánku a poskytuje doporučení pro zlepšení kvality odpočinku. Ranní zpráva shrnuje údaje o spánku, regeneraci a připravenosti na trénink. Pro sportovce jsou k dispozici předinstalované profily pro běh, cyklistiku, plavání, posilování a další aktivity. Hodinky měří VO2 Max, doporučují dobu regenerace mezi tréninky a nabízejí denní doporučené tréninky přizpůsobené aktuální kondici. Podporují také tréninkové plány Trenéra Garmin pro běžce a cyklisty. Pro koho jsou hodinky vhodné? Model cílí především na outdoorové nadšence a uživatele preferující tradiční vzhled hodinek s ručičkami. Kovová luneta dodává hodinkám robustní eleganci vhodnou jak pro pobyt v přírodě, tak pro běžné nošení ve městě. Oproti plně digitálním modelům řady fēnix nabízejí Instinct Crossover AMOLED jedinečnou kombinaci klasického a moderního designu. PŘEDOBJEDNAT NOVÉ INSTINCTY Dostupnost a cena Garmin Instinct Crossover AMOLED jsou v Česku k dispozici za 14 990 Kč ve dvou barevných variantách: Charcoal (tmavě šedá) a Bronze/Sunburst (bronzová). Hodinky se dodávají s 22mm silikonovým řemínkem, který lze vyměnit za jiný díky systému QuickFit. K dispozici je také verze s taktickými funkcemi za 17 490 Kč. Jak se Garmin Instinct Crossover líbí vám? Zdroje: Garmin (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Garmin Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1. Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024 No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024