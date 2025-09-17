Garmin Venu 4 přináší svítilnu, pokročilejší měření spánku a funkci Status zdraví. Známe české ceny Hlavní stránka Zprávičky Garmin oficiálně představil chytré hodinky Venu 4 a přináší je na český trh Novinkou je LED svítilna, sledování zdravotních odchylek a personalizovaný trenér pro 25+ aktivit K objednání budou od 22. září s cenou od 13 790 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.9.2025 15:28 Žádné komentáře 0 Po několika únicích a spekulacích Garmin oficiálně představil nové fitness hodinky Venu 4, které přichází i na český trh. Hodinky nabízí řadu vylepšení oproti předchůdci včetně integrované LED svítilny, pokročilého sledování zdravotních trendů a personalizovaného trenéra pro více než 25 sportovních aktivit. Model bude dostupný ve dvou velikostech – 41 mm a 45 mm – s výdrží baterie až 10, respektive 12 dní. Prémiový design s praktickou LED svítilnou Venu 4 dostaly kovové pouzdro z nerezové oceli, které jim dodává prémiový vzhled. Oproti předešlým modelům přibyla integrovaná LED svítilna s nastavitelnou intenzitou, která poskytne praktické osvětlení ve tmě. Dosud šlo o výsadu hodinek více orientovaných na nadšence do outdoorových sportů, jako jsou Fenixy nebo Instincty, takže jsme rádi, že se jí konečně dočkáváme také u více volnočasového modelu (spíše experimentální Venu X1 nepočítaje). Displej zůstává věrný technologii AMOLED s jasným barevným zobrazením – menší 41mm verze má 1,2″ displej s rozlišením 390 × 390 pixelů, zatímco větší 45mm model nabízí 1,4″ displej s rozlišením 454 × 454 pixelů. Hodinky disponují zabudovaným reproduktorem a mikrofonem pro telefonní hovory přímo ze zápěstí. Pokročilé sledování zdraví s novými funkcemi Jednou z nejzajímavějších novinek je funkce Status zdraví (v beta verzi), která sleduje, zda se vaše zdravotní metriky jako srdeční tep, variabilita srdečního tepu, dýchání nebo teplota pokožky během spánku neodchylují od běžného rozsahu. Tyto změny mohou indikovat zvýšenou zátěž na tělo způsobenou fyzickou aktivitou, potenciální nemocí nebo jinými faktory. Další novinkou je Můj deník návyků, kde můžete zaznamenávat vlastní nebo přednastavené každodenní návyky jako příjem kofeinu či alkoholu. V aplikaci Garmin Connect pak uvidíte reporty, jak tyto návyky ovlivňují váš spánek, stres a variabilitu srdečního tepu. PŘEDOBJEDNAT VENU 4 Pokročilé metriky spánku nyní zahrnují spánkový soulad, který sleduje, jak jste v souladu s vaším cirkadiánním rytmem, a konzistenci spánku s průměrnou dobou usínání za posledních sedm dní. Hodinky samozřejmě nabízí i všechny standardní zdravotní funkce včetně aplikace Garmin EKG, sledování energie Body Battery, zdraví žen s odhadem ovulace nebo měření okysličení krve. Personalizovaný Trenér Garmin pro 25+ aktivit Venu 4 představují nového Trenéra Garmin (Garmin Fitness Coach), který poskytuje personalizované tréninky pro více než 25 různých fitness aktivit – od chůze a indoor cyklistiky po veslování, HIIT a další. Tréninky založené na srdečním tepu a délce trvání se denně přizpůsobují podle vaší historie aktivit, spánku a regenerace. Pro ty, kdo během jednoho tréninku kombinují více aktivit, přichází profil Smíšená aktivita, který umožňuje sledovat více sportů v rámci jedné relace místo ukládání oddělených záznamů. Hodinky podporují více než 80 sportovních profilů včetně speciálního režimu pro invalidní vozík se sledováním počtu záběrů a přizpůsobenými tréninky. Vylepšená přístupnost a praktické funkce Garmin myslel i na uživatele se specifickými potřebami. Novinkou je mluvící ciferník, který dokáže předčítat čas a zdravotní data přímo z hodinek. Pro osoby s různými formami barvosleposti jsou k dispozici barevné filtry včetně stupnice šedé nebo kombinací červené/zelené, zelené/červené a modré/žluté. Hodinky lze ovládat hlasovými příkazy přímo bez připojeného telefonu. Podporují také bezkontaktní platby Garmin Pay, ukládání hudby ze Spotify nebo Deezer a navigaci s importem GPX tras. Výdrž baterie jako hlavní přednost Jednou z největších předností zůstává vynikající výdrž baterie – menší 41mm model vydrží až 10 dní v režimu chytrých hodinek, větší 45mm verze dokonce až 12 dní. S trvale zapnutým displejem klesá výdrž na 3-4 dny. V GPS režimu hodinky zvládnou 15–20 hodin kontinuálního záznamu v závislosti na dané velikosti. PŘEDOBJEDNAT VENU 4 Pro koho jsou Venu 4 vhodné? Garmin Venu 4 jsou ideální volbou pro aktivní uživatele, kteří chtějí detailně sledovat své zdraví a zároveň oceňují elegantní design vhodný i do kanceláře. Hodí se pro běžce, cyklisty i milovníky fitness, kteří využijí personalizované tréninkové plány. Díky dlouhé výdrži baterie jsou vhodné i pro ty, kdo nechtějí hodinky nabíjet každý den. Hodinky ocení také uživatelé se specifickými potřebami díky funkcím, jako je mluvící ciferník, barevné filtry nebo režim pro invalidní vozík. Dostupnost a ceny v Česku Garmin Venu 4 budou v Česku dostupné k objednání od 22. září 2025. Základní varianty se silikonovým řemínkem vyjdou na 13 790 Kč jak pro 41mm, tak 45mm verzi. Prémiové varianty s koženým řemínkem (Light Sand u 41mm modelu a Brown u 45mm modelu) budou stát 14 990 Kč. Garmin Venu 4 (41mm, řemínek Light Sand) Garmin Venu 4 (45mm, řemínek Brown) Co říkáte na nové hodinky Garmin Venu 4? Zaujala vás některá z novinek? Zdroje: Garmin (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 