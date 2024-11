Garmin chystá nástupce vysoce oblíbených hodinek Instinct 2

Model Instinct 3 (omylem) zalistoval na svém webu podpory

Minimálně jedna verze nabídne solární nabíjení

Garmin evidentně pracuje na nástupci vysoce populárního modelu Instinct 2. V Česku se dodnes řadí k těm nejpopulárnějším sportovním hodinkám, za což pravděpodobně může kombinace relativně dostupné ceny, odolné konstrukce a řady šikovných funkcí. Nový model společnost (zřejmě nechtěně) potvrdila na svých webových stránkách.

Na španělském webu Garmin podpory, který popisuje ceny oprav jednotlivých chytrých hodinek, se našla zmínka o černé 45mm verzi hodinek Instinct 3 s podporou solárního nabíjení. Prvně na to upozornil server Fitness Tracker Test, avšak faktem je, že zmínku dosud nikdo neodstranil. Můžeme tedy vyvrátit, že by šlo o podvrh, jelikož jsme sami svědky tohoto omylu.

Garmin Instinct 3 by teoreticky mohly vyjít ve třech různých velikostech, a to 40mm, 45mm a 50mm (dosud však byla potvrzená pouze ona střední). Portál Fitness Tracker test pak odhaduje i cenu – 45mm varianta Solar by mohla stát přibližně 400 eur (10 100 Kč v přepočtu), kdežto 50mm verze Solar může být naceněna na 450 eur (11 400 Kč v přepočtu).

Na webu týkajícího se oprav však Garmin u hodinek Instinct 3 Solar uvádí vyšší částku než u jejich předchůdce. Oprava nového modelu má údajně stát 133,33 eura, zatímco v případě Instinct 2 Solar vychází na 128,57 eura. Rozdíl je samozřejmě naprosto minimální, ale teoreticky může jít o náznak vyšší koncové ceny produktu.

Kdy přesně se Garmin Instinct 3 dostanou na trh, zůstává nejasné. Na sociálních sítích se sice již v červenci objevily jejich údajné fotografie, avšak od té doby se – tedy až dodnes – situace příliš nezměnila. Ani aktuální únik však přímo nesignalizuje brzké uvedení.

