Garmin Forerunner 70 a Forerunner 170 přicházejí do Česka. Kolik stojí a pro koho mají smysl? Garmin uvedl v Česku nové běžecké hodinky Forerunner 70 a Forerunner 170, prodávat se začnou 15. května Základní Forerunner 70 nabízí AMOLED displej, výdrž 13 dní a startuje na ceně 6 290 Kč Forerunner 170 stojí 7 690 Kč, hudební verze pak 8 990 Kč, oba modely cílí na ambicióznější běžce Adam Kurfürst Publikováno: 15.5.2026 16:30 Garmin nevyrábí pouze hodinky pro nejnáročnější sportovce, kteří jsou ochotní zaplatit přes 20 tisíc korun. Cenově dostupné novinky Forerunner 70 a Forerunner 170, které se ode dneška dají pořídit na českém trhu, dostávají AMOLED displej a porci funkcí, které ještě donedávna patřily o třídu výš. Vhodné jsou nejen pro začátečníky, ale i pro ty běžce, kteří už něco natrénováno mají a chtějí si jen dopřát chytřejší sledování své aktivity. Forerunner 70: vstupní model, který polyká i prvky vyšší třídy Forerunner 170: vyšší střední třída za rozumné peníze Pro koho má která varianta smysl Forerunner 70: vstupní model, který polyká i prvky vyšší třídy Základní novinka řady navazuje na velmi populární Forerunner 55 a Garmin do ní napěchoval poměrně dost zajímavých funkcí. Hodinky dostaly 1,2″ dotykový AMOLED displej s rozlišením 390 × 390 pixelů, který zaujme jasnými barvami a oproti transreflektivnímu MIP panelu původního modelu bude pro většinu cílovky atraktivnější. Pouzdro o rozměrech 42,6 × 42,6 × 11,9 mm váží jen 40 gramů, takže je vhodné i pro štíhlejší zápěstí. Hlavním tahákem je trojice funkcí, které do entry-level Garminu zatím nepronikly: Připravenost k tréninku (vyhodnocuje, zda jste na trénink fyzicky připraveni), Stav tréninku (informuje, jestli vaše tréninková zátěž posouvá kondici správným směrem) a Status zdraví, který sleduje odchylky ve zdravotních metrikách. Doposud šlo o výsadu modelů od třídy Forerunner 265 a výš. Začínající běžec tak má najednou ráno na zápěstí čitelné doporučení, zda dnes naložit intenzivní trénink, nebo radši volný klus. Garmin u Forerunneru 70 také slibuje výdrž až 13 dní v režimu chytrých hodinek a 23 hodin v režimu pouze s GPS, což je hodnota, jakou nabízejí třeba dražší hodinky Forerunner 265. S trvale zapnutým displejem ovšem klesá výdrž na 5 dní a v režimu se všemi satelitními systémy na 16 hodin. Hodinky podporují přes 80 sportovních profilů včetně cyklistiky, plavání v bazénu, posilování, jógy nebo lyžování. Nechybí variabilita srdečního tepu, Body Battery, pulzní oxymetr, sledování spánku ani snímek zdravotního stavu. Kde Garmin u Forerunneru 70 šetřil? Aby se výrobce dostal pod cenu sedmi tisíc, něco musel obětovat. Forerunner 70 přichází bez barometrického výškoměru, takže nezměří přesně nastoupaná patra ani stoupání v terénu (orientuje se pouze podle GPS). Chybí také kompas, gyroskop a bezkontaktní platby Garmin Pay, což je pro někoho zásadní omezení. Hodinky nabízejí pouze plavání v bazénu – plavání v otevřené vodě tady nehledejte. Vnitřní paměť činí jen 512 MB, což stačí na historii aktivit, ale omezuje doplňky z platformy Connect IQ. Cena 6 290 Kč staví Forerunner 70 vedle stále prodávaného Forerunneru 165, který stojí 5 990 Kč. Z této dvojice je novější model jednoznačně lepší koupě, pokud nepotřebujete Garmin Pay nebo barometrický výškoměr. Forerunner 170: vyšší střední třída za rozumné peníze Dražší sourozenec si od Forerunneru 70 přebírá stejný 1,2″ AMOLED displej i podobný design (42,6 × 42,6 mm, hmotnost 41 g), ale uvnitř pouzdra najdete podstatně bohatší výbavu. Garmin do Forerunneru 170 doplnil barometrický výškoměr, kompas, gyroskop a hlavně bezkontaktní platby Garmin Pay. Vnitřní paměť výrazně narostla z 512 MB na 4 GB, takže si do hodinek uložíte víc trasy, aplikace i datová pole z Connect IQ. Verze Forerunner 170 Music přidává podporu offline stahování playlistů ze Spotify a Deezeru, díky čemuž můžete běhat bez telefonu jen se sluchátky. Co Forerunner 170 přidává oproti Forerunneru 165 Pokud zvažujete přechod z předchůdce nebo srovnáváte obě generace v obchodě, klíčových rozdílů je víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Forerunner 170 přináší Připravenost k tréninku a Stav tréninku, které u Forerunneru 165 chyběly úplně. Nově je tu také Status zdraví sledující odchylky ve zdravotních datech a sjednocený stav tréninku pro lepší přehled o zátěži napříč různými sporty. Forerunner 170 dále zvládá přes 80 sportovních profilů, zatímco Forerunner 165 nabízel jen okolo 25. Přibyly cyklistické profily (silniční, horská, gravel, dojíždění, e-bike), zimní sporty, bojové sporty i raketové sporty mimo tenis a padel. Důležitý je také pokročilý cyklistický trenér Garmin s předpřipravenými plány, který v levnějším modelu chybí. Pro vážnější trénink se hodí kompatibilita s hrudním pásem HRM 600, který Forerunneru 170 odemkne kompletní dynamiku běhu včetně vyváženosti doby kontaktu se zemí a vertikální oscilace. Forerunner 165 tuto funkci nemá vůbec. Cyklisté ocení podporu měřičů výkonu Vector a Rally nebo radaru Varia. Nechybí ani tempo s korekcí sklonu pro trailové běžce a VO2 Max pro běh v terénu, což jsou opět věci, na které Forerunner 165 nedosáhne. Kompromisy, o kterých Garmin moc nemluví Forerunner 170 má i pár míst, kde si proti Forerunneru 165 polepšit nezvládl. Výdrž baterie v režimu chytrých hodinek klesla z 11 na 10 dní, v režimu s aktivními všemi satelitními systémy dokonce ze 17 na 14 hodin – tady jde o citelný pokles, čehož si všimnete hlavně na dlouhých výletech. Cena 7 690 Kč je o 1 700 Kč vyšší než u dosluhujícího Forerunneru 165, takže si Garmin za nové funkce nechává adekvátně zaplatit. Hudební verze na 8 990 Kč přidává v podstatě jen offline hudbu, jinak je výbava totožná. Pro koho má která varianta smysl Forerunner 70 (6 290 Kč) je rozumná volba pro úplné začátečníky a rekreační běžce, kteří nepotřebují bezkontaktní platby ani přesné měření výškových metrů. Za necelých sedm tisíc dostáváte AMOLED displej, dlouhou výdrž a tréninkové funkce, jaké donedávna měly hodinky za třináct tisíc. Pokud ale chcete platit ze zápěstí nebo měřit nastoupaná patra, neváhejte a sáhněte rovnou po dražším modelu. Forerunner 170 (7 690 Kč) má smysl pro ambiciózní hobby běžce, příležitostné cyklisty a pro každého, kdo si chce trénink zobjektivnit pomocí HRM 600 nebo měřiče výkonu. Vedle Forerunneru 165 jde o jasnější volbu hlavně kvůli třídě tréninkových metrik. Hudební verze (8 990 Kč) dává smysl jen tehdy, pokud běháte bez telefonu a hudbu posloucháte z hodinek skrze Spotify nebo Deezer – jinak je rozdíl 1 300 Kč těžko obhajitelný. Komu se naopak žádný z modelů nehodí? Vážným trailovým běžcům a ultra běžcům, pro které by se vyplatilo připlatit za Forerunner 265 nebo Forerunner 965 s lepší výdrží GPS a topografickými mapami. A také těm, kdo chtějí hodinky převážně jako náhradu chytrých hodinek – Garmin v této oblasti i nadále zaostává za Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Který z nových Forerunnerů by si vybral na zápěstí ten váš? Zdroje: TZ/Garmin, Garmin (1, 2) 