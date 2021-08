Testování Galaxy Z Flip3: Co vás na novém “véčku” zajímá?

Před pár hodinami nám do redakce dorazil zbrusu nový Samsung Galaxy Z Flip3, jeden ze dvou flexibilních mobilů, které představil Samsung na své nedávné akci společně se sluchátky a hodinkami. Dalším ohebným telefonem byl Galaxy Z Fold3, který je pokračovatelem série s horizontálně rozevíracími telefony. My nyní máme naopak možnost podrobit testování nové futuristické “véčko”. A našim čtenářům dáváme tradičně příležitost zasáhnout do podoby chystané recenze. Zapojíte se?

Pokud vás k tomuto telefonu cokoli zajímá, neváhejte nám tip či dotaz napsat do komentářů. Po prvním osahání můžeme prozradit, že nás potěšil hlavně elegantní design. Skvělou novinkou je například mnohem větší vnější displej. Po chvilce používání zaujme také dynamický 120 Hz displej se schopností měnit kmitočet dle potřeby. A když jeho rychlý chod rychle vyšťaví baterii, přijde vhod posílené 25W nabíjení. Novinka má oproti předchůdci například i certifikaci odolnosti IPX8. Napadá vás, jaké další aspekty nezapomenout prozkoumat? Napište nám…

Co bychom měli při testování Galaxy Z Fold3 vyzkoušet?