Galaxy Watch8 Classic pořídíte za skvělou cenu! Mají otočnou lunetu a Gemini v češtině

  • Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm jsou nyní k dostání již od 7 899 Kč
  • Prémiové chytré hodinky disponují otočnou lunetou, Wear OS a podporou umělé inteligence Google Gemini
  • Umí měření antioxidantů, cévní zátěže a monitorování spánku

Jakub Kárník
Jakub Kárník
19.9.2025 16:00
galaxy watch8 classic

Toužíte po prémiových chytrých hodinkách Samsung s klasickým designem a nejnovějšími funkcemi? Máme pro vás skvělou zprávu – Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm v elegantním bílém provedení jsou nyní na Heureka.cz dostupné již od 7 899 Kč. To představuje úsporu téměř 5 400 Kč oproti oficiální ceně 13 299 Kč u autorizovaných prodejců. Jde o EU distribuci, takže máte jistotu plné kompatibility a záruky platné v celé Evropské unii, avšak záruku budete muset řešit přímo s prodejcem.

Klasický design s moderními technologiemi

Samsung Galaxy Watch8 Classic je prémiový model, který kombinuje tradiční hodinářský design s nejmodernějšími technologiemi. Hlavním poznávacím prvkem je ikonická otočná luneta, která umožňuje intuitivní ovládání bez nutnosti dotýkat se displeje.

galaxy watch8 classic

Hodinky se pyšní 46mm pouzdrem z nerezové oceli. Díky 1,34″ displeji s rozlišením 438 x 438 pixelů a safírovému sklíčku získáte výjimečnou odolnost proti poškrábání a zároveň skvělý vizuální zážitek. Obrazovka podporuje technologii Always On Display, takže čas a další informace můžete sledovat, aniž byste museli hodinky probudit.

Google Gemini – umělá inteligence na vašem zápěstí

Jednou z nejzajímavějších novinek Galaxy Watch8 Classic je integrovaný asistent Google Gemini, který přináší skutečnou umělou inteligenci na vaše zápěstí. Na rozdíl od předchozího Google Assistanta umí Gemini porozumět přirozené řeči a dokáže pracovat s kontextovými dotazy. Co je nejdůležitější – plně podporuje češtinu, takže se můžete ptát ve svém rodném jazyce.

google gemini galaxy watch

Navíc se dokonale integruje s ostatními aplikacemi na hodinkách – vytvoří události v kalendáři, nastaví připomínky nebo vám najde nejbližší restauraci včetně recenzí.

Zdravotní funkce na nové úrovni

Samsung přichází s několika inovativními zdravotními funkcemi, které v této kategorii nemají konkurenci:

Měření antioxidantů – Galaxy Watch8 Classic jsou první hodinky na světě, které dokáží změřit hladinu karotenoidů v pokožce. Stačí přiložit palec na zadní stranu hodinek a během 5 sekund získáte informaci o tom, jak zdravý je váš aktuální životní styl a strava.

Cévní zátěž – tato funkce měří během spánku klíčové ukazatele a na jejich základě vyhodnotí, jak je na tom váš kardiovaskulární systém. Výsledek a porovnání s průměrnými hodnotami najdete v aplikaci Samsung Health.

Je čas jít spát – funkce, která vám po třech dnech sbírání dat o vašem spánku navrhne optimální čas, kdy se chystat do postele, abyste se ráno probouzeli svěží a připraveni na všechny výzvy.

Samozřejmostí je také EKG, měření saturace kyslíku v krvi, monitoring spánku a měření úrovně stresu. Všechny tyto funkce vám pomohou lépe porozumět vašemu tělu a podpořit zdravý životní styl.

Bezkonkurenční poměr cena/výkon

S cenou od 7 899 Kč na Heureka.cz představují Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm aktuálně skvělý poměr cena/výkon v kategorii prémiových chytrých hodinek.

Pokud hledáte chytré hodinky s klasickým designem, které nabídnou špičkové zdravotní funkce, integraci s umělou inteligencí a možnost bezkontaktních plateb, Samsung Galaxy Watch8 Classic jsou jednoznačně tou nejlepší volbou na trhu. Jde o investici, která se vám bude vracet každý den v podobě užitečných funkcí, sledování zdraví a pohodlného používání.

Co říkáte na možnost pořídit si prémiové chytré hodinky Samsung Galaxy Watch8 Classic za méně než 8 000 Kč?

