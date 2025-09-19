Galaxy Watch8 Classic pořídíte za skvělou cenu! Mají otočnou lunetu a Gemini v češtině Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm jsou nyní k dostání již od 7 899 Kč Prémiové chytré hodinky disponují otočnou lunetou, Wear OS a podporou umělé inteligence Google Gemini Umí měření antioxidantů, cévní zátěže a monitorování spánku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Toužíte po prémiových chytrých hodinkách Samsung s klasickým designem a nejnovějšími funkcemi? Máme pro vás skvělou zprávu – Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm v elegantním bílém provedení jsou nyní na Heureka.cz dostupné již od 7 899 Kč. To představuje úsporu téměř 5 400 Kč oproti oficiální ceně 13 299 Kč u autorizovaných prodejců. Jde o EU distribuci, takže máte jistotu plné kompatibility a záruky platné v celé Evropské unii, avšak záruku budete muset řešit přímo s prodejcem. Klasický design s moderními technologiemi Samsung Galaxy Watch8 Classic je prémiový model, který kombinuje tradiční hodinářský design s nejmodernějšími technologiemi. Hlavním poznávacím prvkem je ikonická otočná luneta, která umožňuje intuitivní ovládání bez nutnosti dotýkat se displeje. Hodinky se pyšní 46mm pouzdrem z nerezové oceli. Díky 1,34″ displeji s rozlišením 438 x 438 pixelů a safírovému sklíčku získáte výjimečnou odolnost proti poškrábání a zároveň skvělý vizuální zážitek. Obrazovka podporuje technologii Always On Display, takže čas a další informace můžete sledovat, aniž byste museli hodinky probudit. Google Gemini – umělá inteligence na vašem zápěstí Jednou z nejzajímavějších novinek Galaxy Watch8 Classic je integrovaný asistent Google Gemini, který přináší skutečnou umělou inteligenci na vaše zápěstí. Na rozdíl od předchozího Google Assistanta umí Gemini porozumět přirozené řeči a dokáže pracovat s kontextovými dotazy. Co je nejdůležitější – plně podporuje češtinu, takže se můžete ptát ve svém rodném jazyce. Navíc se dokonale integruje s ostatními aplikacemi na hodinkách – vytvoří události v kalendáři, nastaví připomínky nebo vám najde nejbližší restauraci včetně recenzí. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Zdravotní funkce na nové úrovni Samsung přichází s několika inovativními zdravotními funkcemi, které v této kategorii nemají konkurenci: Měření antioxidantů – Galaxy Watch8 Classic jsou první hodinky na světě, které dokáží změřit hladinu karotenoidů v pokožce. Stačí přiložit palec na zadní stranu hodinek a během 5 sekund získáte informaci o tom, jak zdravý je váš aktuální životní styl a strava. Cévní zátěž – tato funkce měří během spánku klíčové ukazatele a na jejich základě vyhodnotí, jak je na tom váš kardiovaskulární systém. Výsledek a porovnání s průměrnými hodnotami najdete v aplikaci Samsung Health. Je čas jít spát – funkce, která vám po třech dnech sbírání dat o vašem spánku navrhne optimální čas, kdy se chystat do postele, abyste se ráno probouzeli svěží a připraveni na všechny výzvy. Samozřejmostí je také EKG, měření saturace kyslíku v krvi, monitoring spánku a měření úrovně stresu. Všechny tyto funkce vám pomohou lépe porozumět vašemu tělu a podpořit zdravý životní styl. Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou od 7 899 Kč na Heureka.cz představují Samsung Galaxy Watch8 Classic 46mm aktuálně skvělý poměr cena/výkon v kategorii prémiových chytrých hodinek. Pokud hledáte chytré hodinky s klasickým designem, které nabídnou špičkové zdravotní funkce, integraci s umělou inteligencí a možnost bezkontaktních plateb, Samsung Galaxy Watch8 Classic jsou jednoznačně tou nejlepší volbou na trhu. Jde o investici, která se vám bude vracet každý den v podobě užitečných funkcí, sledování zdraví a pohodlného používání. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob nebo změny ceny! Co říkáte na možnost pořídit si prémiové chytré hodinky Samsung Galaxy Watch8 Classic za méně než 8 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytré hodinky Samsung Samsung Galaxy Watch 8 slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.