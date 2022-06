Přijdou prémiové Galaxy Watch o svou ikonickou vlastnost?

Dá se očekávat, že společnost Samsung v rámci nadcházející letní prezentace Galaxy Unpacked představí mimo jiné i nové chytré hodinky. Dokonce kolují zvěsti i o tom, že nedojde jen k prodloužení série modelem Galaxy Watch5 (ve dvou různých velikostech), ale také k uvedení modelu Galaxy Watch5 Pro. Zejména souvislosti s ním se nyní rozjely debaty o tom, zda náhodou Samsung nepřipraví své prémiové hodinky o ikonický prvek. Ve hře je prý otočná luneta a její budoucnost.

Již dřívější debaty a také úniky z registračních dokumentů ukazovaly na to, že Samsung hodlá po několika letech úpění uživatelů vybavit hodinky o dost “silnějšími” bateriemi. Kapacitně větší články by pochopitelně vyžadovaly více místa a tak se hned začalo mluvit o tom, že korejský gigant může u svých vlajkových hodinek oželet pohyblivou ovládací lunetu.

Unfortunately, the galaxy watch5 Pro will disappoint you

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2022