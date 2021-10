V Samsung Galaxy Watch4 už můžete na internet přes prohlížeč

Patříte mezi masochisty, kteří mají trpělivost procházet webové stránky v klasickém zobrazení na titěrných displejích a bez myši a hardwarové klávesnice? Tak by vás asi zajímalo, že v chytrých hodinkách Galaxy Watch4 je nyní oficiálně přes Obchod Play ke stažení prohlížeč Samsung Internet. Nutno uznat, že díky několika zajímavým ovládacím prvkům to není takové utrpení, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Prohlížeč Samsung Internet v hodinkách Galaxy Watch4

Po instalaci a prvním spuštění spustí Samsung Internet krátkou instruktáž, jak se dá po kruhovém displeji webová stránka posouvat. Stačí tahat prstem od okraje do středu, případně opačně. Je pak možné zobrazit i obsah v rozích. V menu, které se rozbaluje od spodního okraje, je pak možné spustit i prohlížení s přibližováním a oddalováním. Ze stejného místa je případně možné konkrétní stránku “odeslat” k otevření v mobilu. U vyhledávacího pole se nacházejí také záložky, které je možné v menu nastavit.

Procházení webů na hodinkách rozhodně není procházka růžovou zahradou, ale oproti jiným prohlížečům je v tomto Samsung Internet o kus dál. Uvidíme, jestli se do těchto Galaxy Watch4 časem dostane třeba i Chrome nebo jiní konkurenti. U stránek, které nemají pro hodinky vlastní aplikaci, je prohlížeč jedinou cestou pro zobrazení obsahu.

