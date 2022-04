Oficiální video ukazuje Google Asistenta v Galaxy Watch4

Již před nějakou dobou bylo oficiálně oznámeno, že do chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch4 časem vyrazí přímá podpora pro hlasové spouštění Google Asistenta přes známý příkaz “Hey, Google”. Od té doby se ovšem obě strany tohoto vývoje zatím vyhýbají přesnějším odpovědním na otázku “Kdy už to bude?”. Malou vábničku nedávno vypustil americký operátor Verizon, ale Google následně znovu nadšení zchladil. Udělá to samé poté, co Samsung zveřejnil video s touto funkcí?

Galaxy Watch4 | Google Pay

Na španělském kanálu Samsungu se 21. dubna objevila krátká reklama, která známou hláškou rovnou začíná, i když je celý spot věnovaný hlavně platební službě Google Pay. Uživatel ve videu hovoří přímo k hodinkám, přesněji řečeno k jejich systému WearOS skrze připojená bezdrátová sluchátka. Důležité je, že příjemcem není Bixby, ale skutečně hlasový parťák od Googlu. Přes příkaz spouští hudbu v YouTube Music. Ačkoli Google k zavedení hlasového ovládání Asistenta do posledních Samsung hodinek mlčí, funkce je evidentně na cestě.

Zdroj: 9to5